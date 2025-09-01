うお座は「たっぷりと癒やしのエネルギーが降り注がれる」

ごきげんよう！ スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡ 今回は2025年9月1日〜9月30日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

プチ修行ムードに包まれる9月の幕開け！ 9月8日に迎える皆既月食をきっかけに、この世界を包むエネルギーが残酷なほどDEEPに変容していくわよ！ 食の時間が3時間もあって月が「赤く染まる」今回の月食は、まさに【死と再生】がテーマになった宇宙イベント。これまでの世界がいったん幕を閉じて、まるで「赤ちゃん」のように新たな世界が誕生するタイミングになるから、出産に向き合うような真剣な態度でこの1カ月を過ごすことが求められるわよ☆

皆既月食をともなう「うお座の満月」が満ちるのは9月8日の午前3時9分。そこから24時間以内のタイミングで「私は過去のトラウマを全て癒やし、生まれ変わるためのエネルギーに置き換えます」と唱えてみてちょうだい。そうすれば、容赦ない宇宙の霊力を建設的な開運波動へと変換できるわよ☆ じつを言うと宇宙は、あなたに「あらゆる過去の痛みを手放して自由になっていただきたい」と願っている！ 宇宙的にみれば「本当に強い人」とは、あらゆる傷を乗り越えて、愛を豊かに表現できるようになった人のことを言うのよね♡ この9月は全体的に厳しいエネルギーではあるけれど、その背後には【あなたの逞しい成長を願う】コスモのLOVEがあることを知っておいてちょうだいね♪

ちなみに、うお座の月食満月の翌日＝9月9日は「重陽の節句」。この日は自宅に【菊】を飾ると、シリウスの女神の恩寵を呼び込むことができるわよ♡ 菊は天からのメッセージを【聴く】才能を呼び醒ますマジカルフラワー☆ この9月をきっかけに世界ではギョッとするような出来事が次々と起こってくるけれど、女神たちの導きに耳を傾けていけば、あらゆるピンチをチャンスに変えることもできるようになるはずよ！ とりあえずは、8日＆9日が運命を左右する日になっているってことを知って、この2日間を凛とした態度で過ごすことをぜひ心がけてみてちょうだいね♡

■うお座へのメッセージ

たっぷりと癒やしのエネルギーが降り注がれるのが、今月のうお座さん！ 皆既月食をともなううお座の満月は、あなたの今後に大注目している模様☆ 過去のトラウマと向き合うのは結構しんどいかもだけど、この機会を活かして取り組んでみるのがおすすめよ☆

怖がらなくても大丈夫。ほら、勇気を持って目を閉じて、深呼吸をしてみましょう♪ つらかった思いもたくさん湧き上がってくるけど、全てをお月様がバキュームしてくれるから、安心してちょうだいね。そのあとはものすごく晴れやかな氣分に満たされて、運命の歯車も面白いように好転していくと思うわよ♡

うお座のマジカルカラー

スノーホワイト

スノーホワイトを身につけるとコスモのエネルギーと共鳴できるかも♪

（監修・文：トシ＆リティ、イラスト：いいあい）