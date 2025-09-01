日比谷で見物人から歓声が…中条あやみ 10月期ドラマロケで魅せた「圧倒的スタイル」

「顔小っさ」

８月上旬、週末の夜。鮮やかなイルミネーションが輝くミッドタウン日比谷（東京・千代田区）の広場ではドラマのロケ撮影が行われており、多くの人だかりができていた。

そこに登場した９頭身美女。中条あやみ（28）である。

「行われていたのは10月期TBS系ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の撮影で、主演の竹内涼真さん（32）がスーツ姿で広場にいるシーンを撮っていたんです。彼をひと目見ようと多くの見物人が集まっていたんですが、別の方向から悲鳴に近いようなすごい歓声が上がったんです。そっちを見ると、スタッフに促されるように歩いてくる中条さんの姿が見えました」（現場に居合わせた人）

ノースリーブの上着に白いパンツ、首に赤いスカーフを巻いた中条は、まさにゴージャス。見物人からは「何、あのスタイル！」「顔小っさ」などと声が上がり、ざわめきが収まることはなかった。

「同ドラマは、累計40万部突破の漫画家・谷口菜津子の同名漫画の実写化作品です。恋愛に関し“恋人ファースト”な人生を送ってきたゆえに、自分を見失った女性、山岸鮎美を夏帆（34）が演じ、竹内は、“料理は女が作って当たり前”という亭主関白思考の男、海老原勝男を演じています。中条は、海老原とマッチングアプリで知り合い、初めての女友達となる柏倉椿を演じているんです」（テレビ誌ライター）

中条は自身の役柄について、

〈椿のキャラクター設定を聞いて、自分と共通する部分や共感できるところがあるなと感じました。私自身、思ったことをはっきり言いすぎるところは椿に似ているなと思うので、演じるのが楽しみです。この役を通して成長できたら嬉しいです〉（TBS公式ホームページ・８月12日配信）

と語っている。中条の“素”に近いという椿のキャラに要注目だ。

