¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÏÀè·î31Æü¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Î·³»öÉôÌç¡Ö¥«¥Ã¥µ¥àÎ¹ÃÄ¡×¤ÎÊóÆ»´±¥¢¥Ö¡¦¥ª¥Ù¥¤¥À»á¤ò»¦³²¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·³¤Ï¥ª¥Ù¥¤¥À»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤Î·³»öÉôÌç¤ÇÀ¸¤­»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÇ¾åµé¤Î¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤äÊ¼»Î¡¢»ÄµÔ¹Ô°Ù¤Î±ÇÁü¤ò³È»¶¤·¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥ª¥Ù¥¤¥À»á¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤Î´é¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤È¤È¤·10·î¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤ÎÀïÆ®³«»Ï°Ê¹ß¡¢¥Ó¥Ç¥ªÀ¼ÌÀ¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð±é¤·¡¢¥Ï¥Þ¥¹Â¦¤Î¼çÄ¥¤òÅÁ¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¡¢¥Ï¥Þ¥¹Â¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢¥ª¥Ù¥¤¥À»á¤Î»àË´¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤Ê¤É¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£