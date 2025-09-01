新宿エリアで昼飲みするならここ！ 小宮山雄飛さんが通う、24時間いつでもおいしく飲める「モモタイ」へ

音楽界の食通としても有名なミュージシャン・小宮山雄飛さんが、昼からお酒を楽しめるお気に入りの店を紹介します。第8回は新宿三丁目駅周辺へ行ってきました。

24時間営業がうれしいお店

昼から“おいしい”はしご酒！ vol.8 新宿三丁目編

酒場にも精通し、音楽界の食通としても知られる“グルメ番長”小宮山雄飛さんが教える、昼からお酒を楽しめる店を紹介する連載。まだ明るい時間から飲みはじめ、ランチやおいしいアテを食するのは至福のひととき。一軒だけにとどまらず、また一軒とついはしご酒をしたくなる名店を、編集部おすすめの店、食べログでの人気店とともに3軒教えます。連載第8回は、朝から夜まで楽しめる新宿三丁目周辺で昼から酔いしれます。

【小宮山さんおすすめの店】モモタイ

可愛らしい看板が出迎えてくれます

今回、小宮山さんが紹介する店は、新宿二丁目のややディープな歓楽街にある、店主モモさんが営むカジュアルな本格タイ料理「モモタイ」だ。月曜以外24時間営業という便利さと、本場タイで学んだ本格的な味わいの豊富な料理で、一日中人気を博する。小宮山さんが推す名店で、昼飲みがスタート！

お酒がすすむ本格タイ料理を24時間楽しめる名店へ潜入

気取らないレトロな内観。ソファの3卓と、ハイテーブル1卓、カウンター席がある

約10年前、新宿二丁目のガールズバーの横にあったカウンターのみのお店が原点。「せんべろ」が流行り、その初代のお店時代から小宮山さんは度々、麺ランチをお目当てに訪れていたという。その後ラープムーのオリジナル麺“からーぷ麺”が“モモタイラーメン”として進化し、現在の場所に「モモタイ」として復活を遂げた。ここが入り口？というような小路にある店構えや、本当にタイに来たのでは？というようなラフな空気感が流れ、新宿らしい客層もユニークだ。

まずは暑さを拭うように、お気に入りの「クラマトハイ」（550円）をぐいっとジョッキで1杯

味わい深いクラマト（はまぐりエキスのトマトジュース割り）が、昼飲みの爽やかなスタートに最適。

飲みながら豊富なメニューから料理をセレクト

メニューを片手にじっくり選ぶ

まず頼みたいお酒に合う前菜といえば、揚げ物！ 破格な値段もうれしい限り。

「揚げ春巻き2本」420円

きくらげ、春雨、ニンジン、たけのこと、たっぷりぎっしりと具沢山！

一口サイズで食べやすい

小さくカットされたサクサクの揚げ春巻きをつまみながら、すぐに1杯目のグラスが開くはずだ。

コスパが良くカジュアルだけど味は本格派！

「ラープムー」はヘルシーなサラダ仕立ての料理だが、ボリューム抜群。

お店の看板的シグニチャーメニューでもある「ラープムー」430円は、スパイシーな豚ひき肉をサラダ仕立てにしたタイ北部の郷土料理。「色々な地方にあるタイ料理ではありますが、南部に比べて北部のランナー地方チェンマイなどがおいしい！」と、店主モモさんが北部のタイ料理を研究して学んだ味だそう。

2杯目はウーロンハイ（500円）

「お酒にぴったりなんです。僕はピッポンを投入して辛さも堪能します」と、小宮山さんが必ず頼む一品は、病みつきになるスパイシーさが魅力だ。「ラープムー」に麺を合わせた「モモタイラーメン」も人気。

卓上には酢、砂糖、ナンプラーなどの調味料セットがあり、自分好みの味変が自在

タイの唐辛子の粉「ピッポン」は、なんとタバスコの40倍の激辛！ 50g 500円、500g 3,000円の販売も。どの料理にも合うとのこと。

ちゃんとおいしい料理があるからまた来たくなる

海老の濃厚で豊潤な香りが堪らない、頭つき海老の春雨蒸し「クンオップウンセン」。しょうが、にんにく、セロリ、玉ねぎなどのほか、アサリやカピ（オキアミや海老を塩漬けにし発酵させたタイの独特なペースト）を少々使用した出汁が、春雨に染み込んでいて豊かな風味を楽しめる。

「クンオップウンセン」990円

「料理の量が少なめだから、お昼に飲みたい気分の時に最高なんです。本格タイ料理を食べながら飲めるお店って本当に貴重で……。屋台っぽくもあるラフな雰囲気も気に入っているし、居酒屋っぽくも使えるって少ないから、唯一無二な存在なのかも」と、小宮山さんはウーロンハイのジョッキを片手に、このお店への愛を語る。

海老の出汁を吸った春雨の、するりとした喉越しも心地よい

飲んでいてもやっぱり食べたくなる〆のガパオ

がっつりと飲んでいても、〆にはちょっとお米を欲してしまう小宮山さん。人気の「ガパオライス」は、ひとり飲みの際はミニサイズ（390円）おすすめだそう。ミニガパオライスは卵がトッピングされていないので、お好みでプラス100円で目玉焼きがトッピングできる。とろーり黄身があふれ出す卵をトッピングしてアレンジするのが、小宮山流だ。

「ガパオライス」900円

「歴の長いこちらは、昼はサラリーマンで賑わいテイクアウトのお弁当なども人気で、深夜から朝にかけては新宿界隈ならではのさまざまな人の交差があり、不思議な外国に来た感が味わえるダイバーシティなムードで、昼飲みにもぴったりな面白いお店。長年通ってしまうのは、やっぱり本当においしいタイ料理があるから」と語る小宮山さん。

辛みは少なめなガパオライスでお腹いっぱいに

飲みながらでもちょうどいいミニサイズがあったり、生春巻きが1本から注文可能だったり、おひとりさまにも優しいのだ。「1人でもしっかり食べられて1、2品サクッともいい。それでいて2人で来るのにも時間を選ばないから、飲みたい人、食べたい人が自由にできるのもいいんです。バーとかではなかなか本当においしい料理は食べられないので、ちゃんと食べられておいしい飲み方ができるこちらは大好きです」。本格的なタイ料理をつまみながら昼飲みできる、新宿の名店へ足を運んでみては？

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆モモタイ住所 : 東京都新宿区新宿2-16-3 第三宏和ビル 1FTEL : 03-6384-1266

小宮山雄飛

1973年原宿生まれ原宿育ち。ホフディランのVo&Key。音楽界のグルメ番長の異名を持つ。特にカレー好きとして知られ、著書に「カレー粉・スパイスではじめる 旨い! 家カレー」（朝日新聞出版）、「簡単！ヘルシー！まいにちカレー」（主婦と生活社）などがある。2018年に日本初のレモンライス専門店「Lemon Rice TOKYO」を渋谷にオープン（現在はEC、イベント出店限定）。渋谷区初のCEO（chief eat officer）を務める。

もうちょい飲みたい！ 2軒目に行く【食べログで人気の店】鳥茂

新宿で串といえばこちら！というほどの人気を誇る、もつ焼きの老舗「鳥茂」。昭和24年創業で現在は3代目主人・酒巻祐史氏が継承。ピーマンの肉詰め発祥の店としても知られ、伝統の味と進化し続ける技が堪能できる。“鳥”と店名につくが、焼き鳥ではなくやきとんがメイン。ぜひ食べてほしいのがレバー（500円）。その新鮮さとおいしさは、丁寧な処理や焼きのなせる業で、これ豚だっけ？と感動を覚えるはず。上シロや上タン（各1,200円）、上子袋（1,000円）など希少な上串焼きも揃い、カウンター席から感じられる、紀州備長炭から立ち上がる煙や焼き上げる音、食欲をそそる香りもご馳走だ。

ししとうなどの野菜は400円、ピーマン肉詰め500円 写真：お店から

はしご酒の〆にたどり着くなら、好きな串をお腹具合やお酒に合わせて、数本いただくのが最適解。串はなんこつ300円とお手頃。お酒はワインや泡がボトルでオーダーできるので、心置きなく酔いたい日にもぴったり。

深酒覚悟のはしご酒〆は【編集部おすすめの店】タムジャイサムゴー 新宿中央通り店

＜店舗情報＞◆鳥茂住所 : 東京都渋谷区代々木2-6-5TEL : 03-3379-5188

香港・シンガポール・日本で100店舗以上を展開し、香港で毎年3000万人以上の来店数を誇る人気ヌードル店。中国雲南省発祥グルテンフリーのライスヌードル「米線（ミーシェン）」と、スパイシーなスープが病みつきに！

写真：お店から

花椒（ホアジャオ）が利いた定番のマーラー（710円）や、甘みと酸味の双方が食欲を刺激するトマト（770円）、焦がしスパイスのウーラー（710円）など、6種類のスープから選び、10通りの辛さと、20種類以上の具材を自分好みの組み合わせで楽しめる、自由なスタイルが支持されている。スパイシーな麺と相性のよいお酒は、ハイボール（450円）、レモンティーサワー（480円）やコークハイ（450円）などコスパよく飲めるので、3軒目にも最適だ。

＜店舗情報＞◆タムジャイサムゴー 新宿中央通り店住所 : 東京都新宿区新宿3-28-16 新宿コルネ坂詰ビル 1F・2FTEL : 03-3341-2772

※価格は税込。

※最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。



文：濱口眞夕子（SEASTARS Inc.）、食べログマガジン編集部

撮影：佐藤 潮

