2014年8月にスタートしたこのコラム（原則隔週月曜日掲載）も、読書の皆様のご支援に支えられ、ここまで続けることができており、心から感謝申し上げたい。12年目となり、そろそろ300回を数えるとのことだが、今後も節目を捉えて、兜町生活55年の経験値をしっかり伝えて行きたいと思う。

｢日経平均PER｣が17倍台を維持できている理由

さて、前回の「日経平均に漂い始めた『バブル上昇開始』の匂い」（8月18日配信）は、史上最高値を更新しているとはいえ、PER（株価収益率）の限界に押さえられている日経平均株価を見て、「（営業日でみて）5日連続17倍台となっている日経平均の予想PERに注目したい」で終わったが、その後もPER17倍台は続いており、先週末（8月29日）で15日連続となっている。

PER（株価収益率）は言うまでもなく、現在の利益水準が続いた場合に投資資金を回収できる年数であり、「PER17倍」は17年間で投資資金を回収できるという「期待値」だ。

利益が現在より高くなると考えられる成長株では30〜40倍となってもおかしくないが、低成長の日本の日経平均は少し前までは15倍台が限界と考えられてきた。

しかし、PERは単なる割安・割高の指標ではない。PERは「投資家の未来予測を数値化したもの」だ。事実、4月の「トランプ関税ショック」で3万円近くまで急落した日経平均とともに、PERは一時12倍台まで低下した。だが、その後再び15倍台に戻る過程で、日経平均は4万円にタッチした。

それでも、5月22日〜7月22日まで43日間も続いた15倍台の時間軸では、6月30日の4万0852円が限界だった。「ゾーン変更」が起きたのは15倍台のコンセンサスが突破された7月23〜8月7日の12日間の16倍台だ。8月4日の下げで止まったのも16倍台のPER（期待値）が維持されたからだ。そしてその16倍台の時間軸も突破され、17倍台の時間軸で起きている現象が日経平均の史上最高値だ。

今回の相場はチャートを見れば明らかだが、2023年大発会の2万5716円から始まるデフレ脱却・インフレ突入相場なのだ。筆者は、本年（2025年）大納会までの3年間は、安心して強気が言える相場だとみて「押し目買い一貫」の相場観を取ってきた。

もちろん、2026年以降の相場予測は、いずれ本欄で詳細に書くことになると思うが、今ひとことで言えば、このインフレスパイラルが秩序を持って進めば、あと3年の上昇相場も考えられる。だが、もしバブル化したら、短命に終わると思っている。

投資家は「荒れる9月相場」を警戒している

話をもとに戻そう。多くの投資家が期待する年末高まで4カ月あるのに、筆者が前回で期待した「『PER 17倍台の壁』突破」は起きていない。

それは、今日1日から始まる9月相場があるからだ。多くの投資家は、9月相場を「低調な月」とみている。なぜなら、過去のデータでは、9月の月間騰落率は年間で最も悪い月だからだ。

またアメリカ株がレイバーデー（9月の第1週の月曜日、今年は本日）後に調整する傾向があり、日本株が「ツレ安」になる可能性が高いと思っているからだ。

さらに月の中盤にはFOMC（連邦公開市場委員会、16〜17日開催）や日銀金融政策決定会合（18〜19日）が控えているからだ。

前者は利下げが濃厚だが、利下げ幅と、年内あと2回（10月28〜29日、12月9〜10日）本当に利下げをするかどうかはデータ次第という不透明感を持っている。また、後者は現状維持が予想されるが、利上げの前倒し観測もくすぶっている。

しかも、投資家心理をさらに複雑にしているのが、不透明感はありながらもアメリカの利下げと日本の利上げが交差する中でのドル円相場の不思議な安定だ。

もし円高予想に反して1ドル＝150円を超える円安となったら、現在保守的に出ている日本の企業業績予想が回復し、日経平均予想EPS（1株当たり利益）が上がってきたら、カネ余り状態が続く市場は、業績相場と金融相場のダブル相場になる可能性もある。

このように、条件次第だが、9月相場は低調な相場どころか上下にダイナミックに動く月となる可能性もある。

外国人投資家の動向は8月第3週（18〜22日）に財務省・東京証券取引所ベースでともに売り越しとなって、外国人投資家の連続買い越しがストップしたが、これも「一部のファンドの利益確定による一時的現象」か、「本格的な売り越しトレンドに変わるシグナル」とみるかで、相場への影響度は天と地ほどに違う。その上下動がPER17倍台の壁を突き破るきっかけになる可能性もあり、9月相場次第で年末相場の景色は大きく変わってくる。

相場が下がれば｢買い｣、下がらなければ無理して買うな

アメリカのFRB（連邦準備制度理事会）は2日の8月ISM製造業景況指数、3日の7月雇用動態調査JOLTS求人件数、地区連銀経済報告(ベージュブック)、4日の8月ADP雇用レポート、8月ISM非製造業景況指数、5日の8月雇用統計などで、FOMCの政策データを集める。

その数字次第では、相場は大きく動く可能性がある。しかし多くの個人投資家は、慎重に利益確定を進め、売り上がってきたため、潤沢なキャッシュを持っている。

もし「波乱の9月」となって相場が下がれば、単に買えばいいだけだ。むしろ問題は、下がらず上がればどうするかだ。だがその答えも簡単、「下がらなければ買わないだけ」だ。

「押し目を待った8月」が外れ、「低調な9月」も、下がらず外れたら、「上昇期待の10月」も逆に外れて下がるかもしれない。相場は上がるときもあれば下がるときもある。そして相場は人々の裏をかく。下がらなければ無理して買ってはいけない。それができるのが個人投資家であり、上昇時に「持たざるリスク」を抱えるファンドとは違う。30年ぶりの愉快なインフレ相場は、明日の2日以降も続く。

