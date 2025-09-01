¡Ö´é¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×Ä¦¹ï¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤ÎÎý½¬À¸¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈÑ³¤¤²ÎÀ¼¤ËÎÞ¤¹¤ëÎý½¬À¸¤â
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè7ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¤¬Ñ³¤²¤Ê²ÎÀ¼¤Ç´ÑµÒ¤ò´¶Æ°¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬ÎÞ¡ÄÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÎý½¬À¸¤Î²ÎÀ¼
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¡¦¥½¥¯¥Õ¥ó¡¢KINKY¡¢KANY¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢¥·¥ã¥ª¥Æ¥£¥ó¡¢JLLICK¡¢¥¤¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¡¢¥Ò¥ç¥ê¥ó¡¢¤Ù¥¯¡¦¥°¥è¥ó¡¢JUSTHIS¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´é¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë±Ç¤¨¤ëÈþËÆ
¡¡18ºÐ¤Î¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¤Ï¡¢Îà¤¤µ©¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÈ´·²¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¡¢¸½ºß2°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÎý½¬À¸¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐ·è¤¹¤ë¡Ö³¬µéÁèÃ¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇLEE HI¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖBREATHE¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥Á¥ç¡¦¥±¥Ò¥ç¥ó¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¾ï¤Ë¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎý½¬´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¡ÖBREATHE¡×¥Á¡¼¥à¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ´Ö¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥·¥ó¤¬¹â²»¥Ñ¡¼¥È¤ò¾å¼ê¤¯²Î¤¨¤º¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤«¤é¡Ö¥¢¥ó¥·¥ó¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²»Äø¤¬¹â¤¤¤«¤â¤Í¡£Îý½¬¤Ç100½Ð¤»¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï30¤¯¤é¤¤¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ÏÀµÅýÇÉ¥Ð¥é¡¼¥É¤À¤«¤é¡¢²»Äø¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³°¤ì¤ë¤È¼ºÇÔ¤¬¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¤Á¤ó¤È¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¶Ê¤À¤è¡×¤È»ØÅ¦¤¬Èô¤Ö¡£
¡¡¡ÖÎý½¬¤Î¤È¤¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ê¥¢¥ó¥·¥ó¡£Ãæ´Ö¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖBREATHE¡×¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¢¥ó¥·¥ó¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£¥¢¥ó¥·¥ó¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥±¥Ò¥ç¥ó¤Î¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¿¥¤¤ÎÉÕ¤¤¤¿°áÁõ¤òÃå¤¿3¿Í¤¬¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¤ÎÊ²¤«¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡£¥¢¥ó¥·¥ó¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¹µ¼¼¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö´é¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥·¥ó¤Ï¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢¥±¥Ò¥ç¥ó¤ÈÀ¼¤ò½Å¤Í¤ë¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ê¡¢¸«»ö¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¸«¼é¤ë´ÑµÒ¤¿¤Á¤ÏÎÞ¤ò´®¤¨¤¤ì¤ºÌÜÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Îý½¬À¸¤ÎÃæ¤Ç¸½ºß1°Ì¤Î¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡Ê22ºÐ¡Ë¤â¡¢¡ÖÃ¯¤«¤¬ËÍ¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ²èÌÌ³ä¤ì¤ë¡×¡Öµã¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢µã¤¯¡×¡ÖÉ½¸½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶Æ°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ê¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë