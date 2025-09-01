国内最大級のプロアマ参加の麻雀大会「麻雀最強戦2025」のファイナル進出をかけたグループリーグ「Mリーガー最強決戦」が8月30日に行われ、プロ麻雀リーグ「Mリーグ」赤坂ドリブンズでプレーする渡辺太が優勝し、ファイナル行きを決めた。

【映像】会心の一撃！渡辺太、優勝を手繰り寄せた親の跳満一発ツモ

試合名の通り予選A、B卓に出場した計8人が全員Mリーガーという対決の中、渡辺は予選A卓をチームメイトの赤坂ドリブンズ・園田賢とともに通過。決勝卓では東場からTEAM雷電・本田朋広が一時5万点台のトップ目と快走する中、渡辺は親番の東4局に猛チャージ。東4局3本場には、リーチ・一発・ツモ・タンヤオ・平和・ドラ・裏ドラの1万8000点（＋300点）をもぎ取り、一気に6万点台まで浮上した。

その後は落ち着いた打ち回しでリードを維持し逃げ切り。自身初となるファイナル進出を決めた。試合後、渡辺は「（決勝卓で本田に）跳満2回アガられた時はどうやってまくろうかと思ったんですが、親番で本当に恵まれました。（初ファイナルには）うれしいです。なんとか勝ち上がることができました。引き続き注目いただければと思います」と笑顔だった。

【決勝結果】

1位 渡辺太

2位 本田朋広

3位 園田賢

4位 勝又健志

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

