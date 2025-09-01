残り30試合を切り、ロッテのリーグ優勝の可能性が完全消滅。まだCS進出の可能性は残っているものの、現状では最下位脱出も厳しい状況だ。

ファンの関心は、来季に向けて若手がどんな活躍をしてくれるかに移行している。特に注目されているのが高卒2年目の寺地。現在は右肘違和感のため、代打または指名打者での出場となっているが、今季94試合に出場して345打数91安打の打率・264、5本塁打30打点。昨季は最終盤で“お試し”の2試合にしか出場していなかった選手が、打てる捕手として存在感を示した。

ただ、巻き返しを期す来季の正捕手が寺地なのか？と言えば、そこには疑問が残る。打撃に関しては誰もが認めるセンスを持っていることは間違いない。だが、本人も「キャッチャーの部分で課題がまだまだ多い」と認めているように、リード面に加えてキャッチング、スローイング、ブロッキングなど多くの部分で一線級と呼べるレベルには達していない。一時期、フリーパスで盗塁を許していたこともあり、一部ファンの間ではコンバートを勧める意見もある。

コンバートするとしたら、どのポジションが適しているのだろうか？外野は藤原、高部、西川、山口、山本と有望株がそろい、仮に外野の一角に食い込んだとしてもチームとしてのメリットは小さい。一塁、指名打者は外国人選手との兼ね合いがあり、出場機会を確保できるとは限らないし、これから二塁、遊撃に挑戦というのも現実的ではない。あるとすれば、高校時代に経験している三塁ぐらいだが…。あるチーム関係者は「捕手で打てるからこそ価値がある」と明言しており、今のところチームとしては捕手として育てていく方針のようだ。

もちろん捕手のポジションが与えられるわけではなく、昨季リーグ4位の打率・278をマークした佐藤やベテラン田村との競争に勝たなければ、試合には出られない。高いレベルでの競争はチーム全体の底上げにもつながる。高2で捕手を始めた寺地には伸びしろしかなく、残り試合、秋季練習、自主トレ、そして来春のキャンプを通じて、チームとともにどう成長していくのか楽しみにしている。（ロッテ担当・大内 辰祐）