¡û ºå¿À 5 ¡Ý 4 µð¿Í ¡ü
¡ã24²óÀï¡¦¹Ã»Ò±à¡ä
¡¡8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ºå¿À¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Î¤ºêÃÒÌé»á¤¬¡¢µð¿Í¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï0¡Ý0¤Î2²óÌµ»à¤Ë»°ÎÝ¤Ç¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡£Èô¤Ó½Ð¤·¤¿ÆóÎÝÁö¼Ô¡¦Ãæ»³ÎéÅÔ¤¬Ìá¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î¤ºê»á¤Ï¡ÖºÇ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«±¦Êý¸þ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Âç¿¶¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯Åö¤Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¡£¤³¤ì¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Ï´°àú¡£ÀµÌÌÆÍ¤¤¤Æ±¿¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦Ãæ»³¤ÏÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Ê¡¼Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹²¤Æ¤ëÉ¬Í×¤âÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡0¡Ý1¤Î4²óÀèÆ¬¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥é¥¤¥È¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Â³¤¯4ÈÖ¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤¬º¸Èô¤Ç²¬ËÜ¤ò»°ÎÝ¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤º¡£Î¤ºê»á¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈÆóÎÝ¡¢´ßÅÄ¤Ï4ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¹¤±¤É¡¢4ÈÖÂÇ¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ìµºö¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¿ÊÎÝ¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£1ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡¢ºÇÄã¤Ç¤â¿ÊÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«1ÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡¢½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤¿Êý¤¬¡Ä¡£¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¾õ¶·¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£·ë¶É¡¢¤³¤Î²óÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤â0¡Ý1¤Î5²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÇºÍÌÚ¹À¿Í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Á°¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò½èÍý¤·¤¿²£Àî³®¤¬ÆóÎÝ¤ØÂçË½Åê¡ÊµÏ¿¤ÏÅêµ¾ÌîÁª¡Ë¡£Î¤ºê»á¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´°àú¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥»¡¼¥Õ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ºÍÌÚ¤Î¥Ð¥ó¥È¤â¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼ã´³¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¹¥í¡¼µ¤Ì£¤Ë¥»¥«¥ó¥É¤ËÅê¤²¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£²¿¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë