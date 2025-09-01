ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê°ÂÂÇ¡¢»³ËÜÍ³¿¤Ï10Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤â¾¡ÇÔ¤Ä¤«¤º¡¡¥É·³¤ÏÂåÂÇ¥¹¥ß¥¹¤Î¥µ¥è¥Ê¥éHR¤ÇÏ¢ÇÔ»ß¤á¤ë
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡¼4¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê8·î31Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö9·î1Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¥Ò¥Ã¥È¢ªÎÝ¾å¤Ç¤Ô¤ç¤ó
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè1ÂÇÀÊ¤ÇÀèÀ©¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¤Ç²áµîÄÌ»»12ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ¤È¤ä¤äÆÀ°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼êÀèÈ¯¥Õ¥¡¥Ã¥È¤ÈÂÐÖµ¤·¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡2»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÆÀÅÀ¡¢ÂÇÎ¨¤ò.276¤È¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½é²ó¡¢ÂçÃ«¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎMVP¥È¥ê¥ª¤Î3Ï¢ÂÇ¤ÇÂçÃ«¤¬¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤à¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Ø¥¹¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤Î´Ö¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤â¥Û¡¼¥à¤Ë´Ô¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë4²ó¤Ë¤Ï¥í¥Ï¥¹¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢5²ó¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ø¥¹¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¡¡½é²ó¤«¤é±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï1²ó¤«¤é3²ó¤Þ¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¡£4²ó¤Ë¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¤Î°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì1¼ºÅÀ¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢Âç¤¤¯Êø¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯Ëè²óÃ¥»°¿¶¤È¡¢7²ó98µå¤òÅê¤²Èï°ÂÂÇ4¡¢1¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï»³ËÜ¹ßÈÄÄ¾¸å¤Î8²ó¡¢2ÈÖ¼ê¥¹¥³¥Ã¥È¤¬Ï¢ÂÇ¤Ç2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢¥¥ã¥í¥ë¤¬3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·9²ó¡¢ÂåÂÇ½Ð¾ì¤·¤¿¥¹¥ß¥¹¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ï¢ÇÔ¤ò2¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
