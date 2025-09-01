１日の主なマーケットイベント １日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・法人企業統計調査

１０：３０ 豪・住宅建設許可件数

１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数

１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・消費者信用残高

１７：３０ 英・マネーサプライ

１８：００ ユーロ・失業率

※レーバーデーの祝日でアメリカ全市場が休場

※マレーシア，ベトナム市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：伊藤園<2593>



