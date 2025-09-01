○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・法人企業統計調査
１０：３０　豪・住宅建設許可件数　
１０：４５　中・財新製造業購買担当者景気指数
１６：５０　仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５　独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０　英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０　英・消費者信用残高
１７：３０　英・マネーサプライ
１８：００　ユーロ・失業率
※レーバーデーの祝日でアメリカ全市場が休場
※マレーシア，ベトナム市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：伊藤園<2593>

出所：MINKABU PRESS