10月12日よりABCテレビ・テレビ朝日系で放送がスタートする、葵わかなと神尾楓珠のW主演ドラマ『すべての恋が終わるとしても』に西田尚美と飯田基祐が出演することが発表された。

参考：葵わかな×神尾楓珠『すべ恋』になにわ男子 藤原丈一郎、本田望結、白洲迅、市川由衣ら出演

本作は、切ない恋のエピソードが140字で様々に綴られた冬野夜空による同名の超短編集を原作に、高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女と彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織り成す、“忘れられない恋”をテーマにしたラブストーリー。原作の全3巻に収録された146のエピソードから、8つのエピソードをモチーフとして抽出し、連続ドラマ化する。

西田と飯田が演じるのは、大崎真央（神尾楓珠）と莉津（本田望結）の兄妹の両親役。遠距離恋愛中の恋人・由宇（葵わかな）のために、時間とお金を割いて会いに行く誠実で優しい性格の真央と、そんな兄を冷やかしながらも心の底では大切に思う妹の莉津の2人を、近すぎず遠すぎずの距離感で優しく見守る。

『海のはじまり』（2024年／フジテレビ系）や『クジャクのダンス、誰が見た？』（2025年／TBS系）、『恋は闇』（2025年／日本テレビ系）など連続ドラマだけでも出演作が途切れない母親役の西田。2025年2月に公開された映画『大きな玉ねぎの下で』など、神尾と親子役を演じるのは今回で3回目となる。

NHK大河ドラマ『どうする家康』（2023年）や映画『ゴジラ-1.0』（2023年）などに出演する父親役の飯田は、絆の強い大崎家の大黒柱として陰ながら家族を支えるだけでなく、自身が抱える“ある過去”にも向き合っていく。

さらに、本編から新たに初公開のシーンを含んだ最新版60秒PR映像がTVerで公開。西田と飯田演じる真央の両親のほか、由宇と真央ら4組の男女の姿が次々と映し出される。一見幸せそうに見える彼らだが、それぞれの“運命の恋”の行方は。

なお本作では、由宇と真央の遠距離恋愛の舞台として、神戸でのロケも行われた。東京の高校で出会った2人だが、由宇が神戸の美大に進学することをきっかけに、東京と神戸での遠距離恋愛が始まる。そんな2人の青春時代が描かれる舞台・神戸にて、10月4日に開催される「KOBE AUTUMN FESTIVAL 2025」に、葵と神尾が出演することが決定。神戸ロケのエピソードなど、ここでしか聞けないトークを展開予定だ。

【西田尚美 コメント】●脚本を読んだ感想や自身の役への印象、視聴者へのメッセージいろんな恋のエピソードが散りばめられていて、きっと誰かに共感してしまうのではないでしょうか。若者たちが恋に悩む姿はとてもきらきら輝いていて美しいなと思いました。私は、神尾楓珠くん演じる大崎真央の母の役です。

●息子の真央役・神尾楓珠、娘の莉津役・本田望結との撮影について実は神尾くんの母役は3回目です。なので、緊張しぃの私もリラックスして現場にいることが出来ました。妹役の本田望結ちゃんとは、はじめましてでしたがとても真面目に役に向き合っている印象を受けました。大崎家の撮影は暑い日が多かったのですが、みんなで汗を流しながら涼しい顔をして演じました。ぜひチェックしてみてください。

【飯田基祐 コメント】●脚本を読んだ感想や自身の役への印象、視聴者へのメッセージそれぞれの限られた人生の時間の中で、幸せに生きようとする登場人物たち。その姿は、今の自分だったり、過去の自分だったりして、すごく身近に感じられるエピソードが、このドラマには散りばめられています。前へ進もうと決断をしていく姿に「もし、自分だったらどうするだろう？」と、つい想像してしまいます。登場人物の相談相手にでもなるつもりで、毎回楽しみにしてもらえたら嬉しいです。

●息子の真央役・神尾楓珠、娘の莉津役・本田望結との撮影について本当に素敵なお二人で、私はすっかりお二人のファンになってしまいました！ 神尾さんは本当にナイスガイ！ いつもリラックスしていて自然体。本田さんは晴れ女！ 雨で撮影が危ぶまれた日も、晴れにっ！ 40度近い灼熱の空の下「曇りにしてくれぇ」というスタッフの声も聞こえましたが、勝手なものです（笑）。こんな息子と娘がいたら、甘やかせ放題でダメな父親になっているんだろうなぁ～。

（文＝リアルサウンド編集部）