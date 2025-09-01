８月２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円０５銭前後と前日と比べて１０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７１円８６銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安だった。



この日に米商務省が発表した７月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は、食品とエネルギーを除くコア指数の前年同月比の上昇率が２．９％となり、６月の２．８％から伸びが加速した。インフレ圧力の根強さが示されたことから米長期金利が上昇し、日米金利差の拡大が意識されるなかドル円相場は一時１４７円４１銭まで上伸した。ただ、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の独立性を巡る懸念が根強いことからドル買いは続かず。米ミシガン大学が発表した８月の消費者マインド指数（確報値）が３カ月ぶりの低水準となったことも影響し、１４６円７７銭まで軟化する場面があった。その後は持ち直したものの、９月１日は米国がレーバーデーの祝日となることから模様眺めムードが広がりやすく上値は重かった。一方、８月のドイツ消費者物価指数（ＣＰＩ、速報値）が市場予想を上回ったことなどを背景にユーロが買われた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６８６ドル前後と前日に比べて０．０００３ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS