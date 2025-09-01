１日の株式相場見通し＝大幅続落、ハイテク株中心にリスクオフ １日の株式相場見通し＝大幅続落、ハイテク株中心にリスクオフ

１日の東京株式市場は主力株をはじめ広範囲に売り優勢の地合いとなり、日経平均株価は続落し４万２０００円台前半へ大きく下値を探る動きとなりそうだ。展開次第では４万２０００円大台攻防も意識されるような場面も考えられる。前週末は欧州時間からリスク回避ムードが強まり、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸが５日続落したのをはじめ、仏ＣＡＣ４０、英ＦＴＳＥ１００など軒並み軟調な地合いを強いられた。フランスの政局不安がくすぶるなか、足もとで利益確定を急ぐ動きが目立つ状況となっている。この流れを引き継いで米国株市場でもハイテク株を中心に売り圧力が強まった。ＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに４日ぶりに安くなり、ナスダック指数の下げは１％を超えた。この日は米ウォール・ストリート・ジャーナルが、中国電子商取引最大手のアリババ＜BABA＞が新しいＡＩ半導体を開発したと報じており、これを嫌気する動きがエヌビディア＜NVDA＞などＡＩ関連株にネガティブに作用した。半導体銘柄で攻勢されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も３％を超える下げで６日ぶりに反落し、投資家のセンチメントを冷やす格好となった。注目された７月のＰＣＥデフレーターは前月比で０．２％上昇となり、事前のコンセンサスと合致し、全体相場への影響は限られた。なお、８月中旬以降の米株市場では相対的に中小型株が優位で、直近までラッセル２０００のパフォーマンスがダウを大幅に上回る状況にある。東京市場では前週末に日経平均が反落し、直近のサイコロジカルラインが６勝６敗と一進一退の動きを見せているものの、騰落レシオ（２５日移動平均）は依然として１２０％を上回る状態で過熱感は拭えない。９月は株式市場の月間パフォーマンスが特に低調な月として知られており、足もとでポジション調整の売りが誘発されやすい面もある。



２９日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比９２ドル０２セント安の４万５５４４ドル８８セントと４日ぶり反落。ナスダック総合株価指数は同２４９．６１ポイント安の２万１４５５．５５だった。



日程面では、きょうは４～６月期の法人企業統計、８月の新車・軽自動車販売台数など。海外では８月の財新中国製造業ＰＭＩ、７月のユーロ圏失業率など。米国株市場はレーバーデーの祝日で休場。なお、アジアではマレーシア、ベトナム市場が休場となる。



出所：MINKABU PRESS