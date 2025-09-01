【全文公開】相武紗季が語る ２児の母だからこそ｢主演の壁｣「ヒール役の葛藤」を乗り越えて

ヒットドラマ『WATER BOYS』、『アテンションプリーズ』、『ブザー・ビート』で好演

4月ドラマで10年ぶりに連ドラ主演 6月には40歳の節目を迎えた

「芸能活動を始めた16歳の時に比べると知識の量は増えていますが、お芝居と向き合う姿勢はまったく変わっていません」

俳優の相武紗季（40）は、チャームポイントのえくぼを浮かべて微笑んだ。’03年、18歳で出演したドラマ『WATER BOYS』（フジテレビ系）でアーティスティックスイミングの競技選手役で俳優デビュー。あれから20年以上が経った今年４月、ドラマ『夫よ、死んでくれないか』（テレビ東京系）で約10年ぶりとなる連ドラ主演を務めた。

現在は２児の母となり演技にさらなる深みを増しているが、挑戦の裏には家族の絶大なサポートがあったと振り返る。

「″連ドラをやりたい″って気持ちがずっと心の中にあったんです。今回いただいた台本を読んでその気持ちを家族に打ち明けたら、夫が子供たちのスケジュールを確認して『うまく調整できれば何とかなるんじゃない？』と背中を押してくれた。撮影中の３ヵ月間、夫が全面的に子供たちの世話を引き受けてくれたので、役に没頭することができました」

この期間は自身の成長だけでなく、子供たちの成長にもつながったという。

「『ママ、ママ』って甘えていた子供たちが、自分だけでできることが増えたり、意見を言うようになったりしていました。ちょっとビックリしたけど、家族にとってもいい結果につながったと思います」

上戸彩への憧れと、主演へのプレッシャー

キャリアは20年超。現在も数々の作品に華を添え続ける相武にとって一つの転機となった作品が、’06年放送ドラマ『アテンションプリーズ』（フジテレビ系）だ。主人公とともにキャビンアテンダントを目指す役柄を演じるなかで、最も大きな刺激を受けたのが主演・上戸彩（39）の存在だった。

「彩ちゃんって昔から全然変わらなくてすごいんです！ 過密スケジュールで忙しいはずなのに、どんな時も穏やかでお芝居を楽しんでいて。それを間近で見て、本当にすごい人っているんだな……っていう刺激をずっと感じていました。同世代のなかでも雲の上の存在で、こういう俳優になりたいと憧れを抱きましたね」

ドラマの大ヒットで、自身もＪＡＬの広告塔に抜擢されるなど反響もあった。しかし、憧れはプレッシャーに変わる。

「次は自分が主役を張らないといけない。でも、私にはそんな大それた仕事はできないって、主演の壁にもぶつかりました」

この苦悩は、20代半ば頃までの多忙な日々とも重なる。

「デビューしてから21〜22歳くらいまで本当に記憶がないんです。当時は早朝５時くらいに現場へ向かって、夜中に帰宅することもしょっちゅう。シャワーを浴びるためだけに家に帰って、そのまま次の現場へ直行したり。体力あったなぁって思います（笑）。でも、知識も実績もないまま業界の荒波に揉(も)まれたおかげで、あの時以上の苦労はもうないだろうと今、強くいられます」

『ブザー・ビート』での、ヒール役の葛藤

この思いは、現在の彼女の礎(いしずえ)となっている。そして、24歳の時に出演した’09年の月９ドラマ『ブザー・ビート〜崖っぷちのヒーロー〜』（フジテレビ系）は、相武のキャリアにおいて二つ目の転換点だ。それまでの清純なイメージを覆(くつがえ)すヒール役には、自身も大きな葛藤を抱えていた。

「私が演じた菜月は、彼氏がいるのに他の男性と浮気したり、元カレと主人公の恋路を邪魔したりする悪女。演じていて毎回心が痛むし、″意地悪して視聴者から嫌われないかな……″と不安になることもありました。共演の北川景子さん（38）や山下智久さん（40）たちと現場でおしゃべりしていたけど、役作りのために″仲良くしないほうがいいのかな″と悩んでもいました。

とくに印象に残っているのは、監督から注文された喫煙シーン。あれは未知の挑戦でした。撮影の１ヵ月前から実際に吸うことを指示されて、火の付け方や煙の吸いこみ方まで徹底的に練習しました。実際の喫煙者からみると、肺に煙を吸い込んでいるのか見分けがつくそうです。当時はそういう役作りの方法が当たり前の時代。でも、だからこそいろんな経験を積んでこれたとも言えます」

この挑戦的な役は、視聴者の反応も劇的に変えたという。

「それまでは男性から声をかけられることが多かったのですが、ドラマ中盤くらいから年上のお姉様方からの声援が増えたんです。『ドラマ見てるよ。いいじゃん！』『菜月のこと好き』って。女性からの支持は大きな自信になります。ガールズパワーをすごく実感しました」

留学か、引退か

しかし、順風満帆に思える20代半ばの相武は、″燃え尽き″を感じていたという。「仕事は辞めたくないけど、もうできない」という葛藤を抱いた彼女が選んだのは、一度すべてをリセットするためのアメリカ留学だった。

「英語も話せないまま飛び込んだサンフランシスコでの生活は、ワンブロック先で銃声を耳にするとか、近所のお店に宝石強盗が入るとか、カルチャーショックの連続。スターバックスでうまく注文できるようになったり、仲良しの店員さんができたり……そんな小さい成功を繰り返して逞しくなったと思います。

途中から語学力をより高めるために、バックパッカースタイルに切り替えました。ボストンを拠点に、様々な国の友達と出会い、初めて本当の自分自身を知れた。『何が好きなの？』って聞かれて、″私って趣味ないんだ……″と気が付いたり。自分と向き合う時間でした」

「俳優・相武紗季」をかなぐり捨て、海外で一人の人間として周囲と接した環境は、彼女の価値観をまた変化させた。「留学していなかったら、結婚を機に芸能界を引退していた気がします」と笑うように、この経験がなければ今の彼女はいなかったかもしれない。

結婚、出産を経て大きな変化が

’16年に30歳で実業家の男性と結婚し、現在は７歳の長男と５歳の長女の母である相武。出産は、人生で最も大きな変化をもたらした。

「子供は思い通りにならないからこそ、柔軟に動かないといけないし、留学を経て自分に寛容になれたから、人にもそうできるようになった。自分より大切な存在ができたことで物事の捉え方も変わりますし、仕事も０か100じゃなく、いかに楽しんで切り抜けられるかなって考えるようになりました」

今年6月に40歳を迎えた彼女の心は晴れやかだ。かつて抱いたトップスターへの憧れや葛藤を乗り越え、今は自分のペースで歩むことが大切だと知った。また、最近は「色彩学」に夢中で、カラーコンシェルジュの資格も取得するなどチャレンジ精神も旺盛なままだ。

「カッコよく見せずに等身大で人生を楽しみたいなと思っています。取り繕わないのが自分の良さだなって。主役だけでなく、誰かを支えたり、その作品が面白くなる役柄を演じられたら嬉しい。これからも自分の塩梅を見つけつつ、お仕事もいいとこ取りして、わがままに自分の人生を生きていきたいです（笑）」

久しぶりの連ドラ主演を経て、人気女優は再び芝居へ情熱を燃やした。

『FRIDAY』2025年9月5日号より