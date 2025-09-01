¡Ö·è¾¡Àï¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥«¥Í¤¬Æ°¤¤¤¿¡×ÇòÇ®¤·¤¿¹Ã»Ò±à¤Î´¶Æ°¤ÎÎ¢¤Ç¡Ä¹õ¤¤»×ÏÇ¤¬êÁ¤¯¡Ö¹â¹»ÌîµåÅÒÇî¡×¤Î¼ÂÂÖ
Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï£¸·î23Æü¤Ë²Æì¾°³Ø¡Ê²Æì¡Ë¤¬ÆüÂç»°¹â¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Ç®Àï¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤ÎË½¹ÔÌäÂê¤Ê¤É¤ÇÌîµå¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îà·òÁ´¤µá¤Ø¤Îµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤âÂ¿¿ô¤¢¤¬¤ê¡¢Âç²ñ¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¤âÌä¤ï¤ì¤¿¡£
¹â¹»Ìîµå¤ÇË½ÎÏ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¥«¥Í¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂç¿Í¤Î»×ÏÇ¤¬²ðºß¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Î¢¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¹â¹»ÌîµåÅÒ¾ì¤¬À¹¶·¤À¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£¥×¥íÌîµå¤Ç¤ÎÌîµåÅÒÇî¤Ï¡¢¡Ç15¡Á¡Ç16Ç¯¤ËÅö»þÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿³Þ¸¶¾À¸¡¢¾¾ËÜÎµÌé¡¢Ê¡ÅÄÁï»Ö¤é¤¬´ØÍ¿¤·¤¿ÌäÂê¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÌîµåÅÒÇî¤Ï¥×¥í¤Î»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¹»Ìîµå¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Æ¤Î¹ó½ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÇ®µ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿Å´²Ð¾ì¤À¤È¤¤¤¦¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌîµåÅÒÇî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ¹¸µ¤«¤é½¸¶â¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëI»á¡£¤½¤³¤ÏË½ÎÏÃÄÁÈ¿¥¤Î¥·¥Î¥®¤È¤·¤Æ¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀäÂÐ¤ËÂ»¤ò¤·¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖA¤ÈB¤Î»î¹ç¤ÇA¥Á¡¼¥à¤Ë100Ëü±ß¡¢B¥Á¡¼¥à¤Ë20Ëü±ß¤ÎÅÒ¶â¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¶â³Û¤Îº¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Æ¹¸µ¤ÏÊ§Ìá¶â¤«¤é£±³ä¤ò¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤ÆÄ§¼ý¤¹¤ë¤Î¤ÇÀäÂÐ¤ËÌÙ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ª¥Ã¥º¤âÁàºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÎã¤À¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÈæÎ¨¤À¤È£±ÂÐ£µ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò£±ÂÐ£³¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤ÆÇÜÎ¨¤òÄã¤¯¸«ÀÑ¤â¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íø±×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ïª¹ü¤ËÇÜÎ¨Áàºî¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤âÌîµåÅÒÇî¤¬°ãË¡¤Ê¤¿¤áÃ¯¤âÊ¸¶ç¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖµþÅÔ¹ñºÝ¤È·òÂç¹âºê¤Î»î¹ç¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
ÌîµåÅÒÇî¤Î±¿±Ä¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÒ¶â¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶¥ÇÏ¤ä¶¥Äú¤È¤¤¤Ã¤¿¸ø±Ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤È°ã¤¤¡¢ºÇÄãÅêÉ¼¶â³Û¤â¹â¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ï¾¯³Û¤Ç°ãË¡ÅÒÇî¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï·Ù»¡¤ËÌ©¹ð¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ï°ì¸ý£µËü±ßÃ±°Ì¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÄã10Ëü±ß¤«¤é¤ÎÅÒ¾ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÒÇî¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯³Û¤ÇÅÒ¤±¤ë¿Í¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î¶â¤ÇÅÒ¤±¤ò¤·¤Æ¤Ï¡Ø°ãË¡¤À¤«¤éÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÆñÊÊ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢½¸¶â¤äÊ¬ÇÛ¤âÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤Î½¸¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ª¥Ã¥º¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¯¹ë¹»¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë»î¹ç¤Ç¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÅÒ¤±¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÅÒ¤±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥ª¥Ã¥º¤Ï£±ÇÜ¶á¤¯¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ÉÔÌÓ¤Ê¾¡Éé¤Ë¤ß¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤â±¿±ÄÂ¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
ºÇ½é¤Î¥ª¥Ã¥º¤ÏÆ¹¸µ¤¬½Ð¾ì¹»¤Î²¼ÇÏÉ¾¤ò´ð¤ËºîÀ®¤·¡¢»î¹çÅöÆü¤Î£±»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¶â¤òÅÒ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÖµþÅÔ¹ñºÝ¤È·òÂç¹âºê¤Î»î¹ç¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Í¥¾¡¸õÊäÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÅÒ¤±¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¶¯¹ë¹»¤Ë¶â¤¬½¸¤Þ¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÅÒ¤±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢£³ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥ª¥Ã¥º¤Ï£±ÇÜ¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤ËÅÀº¹¤ÇÊ§Ìá¶â¤òÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡££³ÅÀº¹¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ê¿ôÎÁ¤¬°ú¤«¤ì¤ë¤Î¤ÇÂ»¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤ËÈÖ¶¸¤ï¤»¤¬µ¯¤¡¢¹¹¤ËÅÀ¿ôº¹¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇÛÅö¶â¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¼å¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÅÒ¤±Â³¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
ÅÀ¿ôº¹¤Ë¤è¤ë¥ª¥Ã¥º¤ÎÊÑÆ°¤Ï¡¢¤è¤êÅÒ¤±¤ò¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËµÒ¤«¤é¤Ï¹¥É¾¤À¤È¤¤¤¦¡£ÅÒ¤±¤é¤ì¤¿¶â³Û¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢£³ÅÀº¹¤«¤é¥ª¥Ã¥º¤¬0.2¹ï¤ß¤Ç¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼è¤êÎ©¤Æ¤ÏÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎË½ÎÏÃÄ¥¹¥¿¥¤¥ë
ÌîµåÅÒÇî¤ÏÁ´¤Æ¸½¶â¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á½¸¶â¤âÊ§¤¤Ìá¤·¤â½µ¤Ë£±ÅÙ¡¢·îÍËÆü¤·¤«¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£½¸¶âÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¶â¤ò¹©ÌÌ¤Ç¤¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍýÏÀ¾å¤ÏÌµ°ìÊ¸¤Ç¤â¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£²áµî¤Ë¤Ï£±½µ´Ö¤Ç¥¼¥í¤«¤é250Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ô¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤Ê¤«¤Ê¤«´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¤±¿±Ä¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¤¬¡¢£³Ç¯¤Ë£±ÅÙÄøÅÙ¤·¤«¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤ÈI»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö´ðËÜ¶â¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÍ·¤Ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ô½½Ëü±ß¤ÇÈô¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²áµî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤¬60Ëü±ß¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤«¤é¤â¶â¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤º¡¢·ë¶É¼ÒÄ¹¤¬Î©¤ÆÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¾Ò²ð¼Ô¤Î¥á¥ó¥Ä¤Ë¤â´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Î¢¼Ò²ñ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢É½¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆâ¡¹¤Ç±£ÊÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
I»á¤¬Ã´Åö¤·¤¿½¸¶â¤Ç¤Ï²áµî¤Ë°ìÅÙ¡¢Èô¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ¤ËÆ¹¸µ¤Ë¤è¤ë±¢¼¾¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÖÈô¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤ÏÆ¹¸µ¤¬Æ°¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èô¤ó¤À¿Í¤Î²ñ¼Ò¤ËÅÅÏÃ¤Ç¡Ø¤ª¤¿¤¯¤ÎA¤µ¤ó¤¬¶â¤òÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡£²ñ¼Ò¤¬Î©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤·¤¿¤ê¡¢²È¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Æ¡Ø¶â¤òÊÖ¤»¡Ù¤ÈÁû¤¤¤À¤ê¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎË½ÎÏÃÄ¤Î¼è¤êÎ©¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡££³Æü¤â¤ä¤ì¤ÐÊ§¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ¹¸µ¤¬Ë½ÎÏÃÄÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¼è¤êÎ©¤ÆÊýË¡¤ÏÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤³¤Î¼è¤êÎ©¤Æ¤ÏË½ÎÏÃÄ¤¬¸Û¤Ã¤¿³¹¤Î¥Á¥ó¥Ô¥é¤Ëà³°Ãíá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²Æì¾°³Ø¤¬Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿·è¾¡Àï¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¶â¤¬Æ°¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£I»á¤Ï¡Ö400Ëü±ß¤¯¤é¤¤ÅêÉ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ÇÊ¬ÇÛ¤È½¸¶â¤Ç½µÌÀ¤±¤ÏË»¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»Ä¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â¹»Ìîµå¤ò½ä¤ëÅÒÇî¤Ç¤Ï¡¢¡Ç24Ç¯¤Î£¶·î¤Ë¤â¹Åç¤ÇµÒ¤ËÍ¥¾¡¹»¤Ê¤É¤òÍ½ÁÛ¤µ¤»¤Æ¸½¶â¤òÅÒ¤±¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Ë½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅÒÇî¤ÇÊá¤Þ¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥¢¥È¥àË¡Î§»öÌ³½ê¤Î½Ð¸ýÂÙ²æÊÛ¸î»Î¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÅÒ¾ì¤ò³«Ä¢¤·¤¿Â¦¤Ï¡ØÅÒÇî¾ì³«Ä¢Åù¿ÞÍøºá¡Ù¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢È³Â§¤Ï£³¥õ·î°Ê¾å£µÇ¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¡ÊÄ¨Ìò·º¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÒ¤±¤¿µÒ¤â¡ØÅÒÇîºá¡Ù¤Ç50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Þ¤¿¤Ï²ÊÎÁ¡¢¡Ø¾ï½¬ÅÒÇîºá¡Ù¤Î¾ì¹ç¤Ï£³Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÒ¾ì¤ò³«Ä¢¤¹¤ëÂ¦¤Î¤Û¤¦¤¬ÈÈºá¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ°¼Á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½Å¤¤È³Â§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤¬³«Ä¢¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÒ¾ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¤è¤ê½Å¤¤½èÈ³¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÒ¤±¤¿µÒÂ¦¤â¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤Î»ñ¶â¸»¤òÃÇ¤Ä¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤ÆÅÒ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¸·¤·¤¤½èÈ³¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¹â¹»µå»ù¤¿¤Á¤ÎÇòÇ®¤·¤¿Àï¤¤¤ÎÎ¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤ÎÍß¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿°ãË¡¤Ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤òµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§Çò»æÎÐ