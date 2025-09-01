J½õ¤Ã¿Í¤¬4Àï7È¯¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤Á¤ã¥À¥á¡×¡¡ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×Éâ¾å¡Ä¡ÉÍýÉÔ¿ÔÃÆ¡É¤Ë¡Ö¤â¤¦¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¡×
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C¤Ï8·î30Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÈÂÐÀï¤·5-0¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿µþÅÔFW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ï¤³¤ì¤ÇÄ¾¶á¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç7¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦°Û¼¡¸µ¡×¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤Á¤ã¥À¥á¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥ê¥¢¥¹¤ÏÊì¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢ºòµ¨µþÅÔ¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥°Àï15»î¹ç11ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤È¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¡¢ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·»ÄÎ±¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤ØÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¤½¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤Ï¿ê¤¨¤º¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Ç21»î¹ç15¥´¡¼¥ë¤È¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¡£¤È¤ê¤ï¤±Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¡¢10Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¡¢16Æü¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤Ç1¥´¡¼¥ë¤º¤Ä¡¢Á°Àá¤ÎFCÅìµþÀï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¬»³Àï¤Ç¤â¹â¤¤·èÄêÎÏ¤ò¸«¤»¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£Ä¾¶á4»î¹ç7¥´¡¼¥ë¤ÎÂçÇúÈ¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö²¤½£¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö£Ê¥ê¡¼¥°¤Ë¤¤¤¿¤¢¤«¤ó¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¥ª¥ë¥ó¥¬¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¯Îõ¤Ê½õ¤Ã¿Í¡×¡Ö¤â¤¦¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¡¢¶ÃÃ²¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¼¯ÅçFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤ÈÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤È¤È¤â¤ËßõÎõ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë