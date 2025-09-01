元フジ・大島由香里アナ、“衝撃”のフェイスパック姿にツッコミ殺到「恐怖しかない笑」「万パック？」
フリーアナウンサーの大島由香里（41）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。フェイスパック姿が話題を集めている。
【写真】どうしてこうなった…ファンに“衝撃”を与えた大島由香里アナの自撮り
大島アナは「なんでこの形をフェイスパックにしようと思ったのか…」と書き出し、大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクのフェイスパックを付けた写真を公開。写真では顔全体がミャクミャクに覆われたものや、片目だけを出したしたさまざまなパターンに挑戦した様子が伝えられ「正解は、こうやって楽しむ人がいるからです」と記した。
この投稿には「恐怖しかない笑」「夢に出て来るやつ」「万パック？」との反響が寄せられている。
