WEST.茺田崇裕&神山智洋が“本当にやりたいこと”を詰め込んだ旅へ！9月27日(土)午後4時放送『WEST.茺田&神山のサシタビ!!』

テレビせとうち(本社:岡山県岡山市北区柳町2丁目1番1号)は、2025 年9月27日(土)午後4時より、WEST.の茺田崇裕さん・神山智洋さんが出演する旅番組『WEST.茺田&神山のサシタビ!!』をテレ東系列全国 6 局ネットで放送いたします。

本シリーズは、WEST.メンバーが“サシ”で旅をする特別番組で、2023年3月の第1弾(桐山照史&藤井流星)、同年9月の第2弾(中間淳太&小瀧望)に続く、ファン待望の第3弾となります。今回は、 “歌うまコンビ”茺田さんと神山さんが、岡山・香川を巡る“ガチ”の旅を決行。

前回同様、唯一のルールは「写真を撮りまくること」。旅の思い出をひたすら写真に収めていき、世界に1枚だけの『思い出モザイクアート』の完成を目指します。

テレビせとうちは今年、開局40周年を迎えます。その記念の年に合わせ、茺田崇裕さんと神山智洋さんが岡山・香川を巡りました。

旅のスタートは、岡山を代表する観光名所・倉敷美観地区。“晴れの国”と呼ばれる岡山らしい快晴に恵まれましたが、真夏の強い日差しに思わず2人が入ったのは、喫茶店。メンバー随一のコーヒー好きである茺田さんも感動の一杯に出合い、ひと息つきます。

その後は、街並みを散策しながら季節のフルーツてんこ盛りパフェを食べたり、デニムの聖地でオリジナルデニム製作に挑戦したりと、岡山の魅力を存分に体験。夜は瀬戸内海を望むホテルで、地元ならではの料理を味わいました。「ほんまにこんなご褒美ロケでええの?」と語るほど、2人の表情は充実感にあふれていました。

2日目は香川へ移動。地元で人気の讃岐うどんや、全国的にも珍しいあんもち雑煮など、香川ならではの食を堪能。さらに、絶景スポットでは SNS 映えする写真撮影も楽しみました。

旅の最後には、番組恒例の“サシ”だからこそ語れる赤裸々トークを展開。今年グループとしてデビュー11周年となる2人が語る今後の展望にも注目です。

瀬戸内の絶景とともに仕上がった「思い出モザイクアート」もお楽しみに!



©TSC

©TSC



<番組概要>

【番組名】 テレビせとうち開局40周年記念特別番組『WEST.茺田&神山のサシタビ!!』

【放送日時】9月27日(土) 午後4時00分~5時15分

【放送局】 テレビせとうち(制作)・テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビ北海道・TVQ 九州放送

【出演】 茺田崇裕・神山智洋(WEST.)

【配信】 放送直後より「TVer」「U-NEXT」で配信(予定)

【ホームページ】 https://www.webtsc.com/prog/west_sashitabi3/

【X(Twitter)】 https://twitter.com/west_sashitabi

【Instagram】https://www.instagram.com /west_sashitabi

【TikTok】https://www.tiktok.com /@west_sashitabi