ゲストハウス「来夢」を営む船橋勇逸さん（右）と妻喜美子さん＝7月、北海道小樽市

外国人観光客に人気の北海道小樽市の中心部に、高校の元校長の夫と保健室の養護教諭だった妻が営む定員10人の小さなゲストハウス「来夢」がある。夫婦の楽しみは、宿泊者のよもやま話に耳を傾けること。いつの間にか人生相談に変わることもしばしばで、旅人の心をほぐす場所となっている。（共同通信＝内海瑛作）

7月下旬、船橋勇逸さん（70）と妻喜美子さん（69）はハウスのリビングで、米国人女性2人に英語で町の案内をしていた。「困ったことがあれば相談して」と声をかけると、2人は安心した表情を浮かべた。

夫婦は定年後、マレーシアに2年間滞在。勇逸さんは大学で化学を教える傍ら、喜美子さんとアジア各地のゲストハウスを泊まり歩いた。ホストたちに温かく迎えられた経験から「恩返しがしたい」と昨年開業した。

2階建て住宅の2階4部屋が客室。夫婦が生活する1階には、茶道や着付けを体験できる和室を設けた。宿泊者の8割以上はアジアや欧州などから来た外国人だ。

出先から帰ってきた宿泊者を2人は玄関で出迎え、一日の出来事を聞く。話が弾むとリビングに招き、お茶やお菓子でもてなす。異国の土地ということもあるのだろうか、旅人は心の奥をぽつりぽつりと語り出す。

香港生まれでカナダに育ち、日本と米国で働く男性は「自分は何人なのか」と葛藤していた。韓国人女性は乳がんを受け入れられずにいた。

夫婦は「そうだよね」とただ寄り添う。悩みを打ち明ける人は、既に自身の答えを持っていると考えるからだ。「私たちは鏡のように映す。その答えで間違いないと思ってほしい」と勇逸さん。

胸の内を明かし「来て良かった」と涙を流す人もいる。喜美子さんはかつての職場を思い出す。立ち寄った人に、少しの間でも肩の荷を下ろしてもらえたら。高校の保健室でも、そういえば同じことを願っていた。

ゲストハウス「来夢」にある和室＝7月、北海道小樽市