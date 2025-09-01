米記者が報じる

米大リーグ・フィリーズは8月31日（日本時間9月1日）、ウォーカー・ビューラー投手とのマイナー契約を発表した。8月29日（同30日）にレッドソックスから解雇されて2日後の吉報。昨季までドジャースでプレーし、昨年のワールドシリーズでは最後を締めて“胴上げ投手”となったことで日本のファンにもお馴染みの存在とあって、「え！？」「良かった良かった」など様々な反応があがった。

31歳のビューラーは昨年まで7シーズン、ドジャースに所属。昨季はトミー・ジョン手術から復帰後、16試合に登板し1勝6敗だったが、ヤンキースとのワールドシリーズでは第5戦で9回にリリーフ登板し、胴上げ投手に。同年オフにFAとなり、2105万ドル（約31億円）でレッドソックスと1年契約を結んでいた。

今季は23試合で7勝7敗、防御率5.45。29日にレッドソックスから解雇された。フィリーズは31日に公式Xでビューラーとのマイナー契約を発表。まずは傘下3Aのリーハイバレーに配属となる。早朝に入った吉報にX上の日本のファンも「え！？フィリーズがビューラー取ったの！？」「ビューラーPHIマジ？？？？？」「良かった良かった」「気になっていたビューラーはフィリーズへ」などと反応した。



