本拠地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手が8月31日（日本時間9月1日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦に先発。2連敗中のチームを救う“連敗ストッパー”の役割を期待される中、7回4安打1失点、メジャー自己最多に並ぶ10奪三振の快投を披露した。12勝目の権利を持って降板したが、救援左腕タナー・スコット投手が8回に同点3ランを被弾。球場は騒然とした空気に包まれた。

山本は初回を3者凡退に抑える順調な立ち上がり。その裏、打線は1番・大谷からの3連打などで2点を先制した。山本は最速97.7マイル（約157.2キロ）のフォーシーム、スプリット、カーブを中心に多彩な球種で相手打線を翻弄。4回にバントヒットと2本の単打で1点を失ったが、7回4安打10奪三振1失点、四死球ゼロの快投を披露した。12勝目の権利を持って降板。本拠地の大歓声を浴びた。

しかし、救援陣が4-1のリードを守り切れない。8回から山本の後を受けてマウンドに上がったスコットが2死から連打を浴びると、3番・キャロルに痛恨の同点3ランを被弾。山本の12勝目は消滅した。落胆した本拠地のファンは騒然。ブーイングも響いた。

米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のドジャース番ジャック・ハリス記者はXに「Oh boy（やれやれ）」と嘆きの投稿。「これはスコットが今季許した9つ目のホームラン。それまでの3年間では11被弾だった」と今年は例年以上に被弾していることを伝えた。米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xも「ワオ、ただただワオ」と呆然としていた。

スコットは今オフ、4年総額7200万ドル（約103億円）の大型契約でドジャースに移籍。今季ここまで50試合に登板し、1勝2敗、防御率4.44の成績を残している。



（THE ANSWER編集部）