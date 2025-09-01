ポジティブ、ネガティブにかたよりがちな双極性障害。薬と同じくらい効果のある精神療法とは？

心の病は、診断も治療もむずかしい場合があります。なかでも困難なのが、専門家でも「うつ病」との見極めに悩むという「双極性障害」です。この2つの病気は似ているようで、その原因や治療法はまったく違います。

そのため、治療をしていてもうつ病がなかなか治らない場合、じつは双極性障害だったというケースもあります。双極性障害になると、家族や信用、財産、そして最悪の場合は命まで失うほどの深刻な事態に陥ることもあります。ですから、一刻も早く手を打つことが大事です。

そこで、この連載では『新版 双極性障害のことがよくわかる本』（野村総一郎監修、講談社刊）から、正しい診断と治療を受けるための知識を、全10回にわたって解説していきます。今回は、薬物療法とともに治療の柱となる精神療法について学びます。

【連載】双極性障害のことがよくわかる 第8回

『抗うつ薬は、症状が悪化する可能性があるからご用心。双極性障害に効果的な薬を知ろう』より続く。

薬物療法より有効なこともある？ さまざまな精神療法

精神療法とは、「治療者と患者のやりとりのなかで病状を改善する方法」と定義されます。うつ病の治療をはじめ、摂食障害、睡眠障害、統合失調症、薬物依存などの治療でもおこなわれています。

認知療法は、最初からうつ病の治療と予防を目的につくられた治療法です。ものごとのとらえ方や考え方が情緒を左右するという理解に基づき、患者さん自身がもののとらえ方や考え方をみつめなおし、適正なものにコントロールしていこうという方法です。

とくに、認知療法と対人関係療法、社会リズム療法は、重症例をのぞいた双極性障害の人に対して、薬と同じくらいの効果があると証明されています。いずれも、患者さんの主体的な気づきを助ける手段ですが、治療には時間がかかります。

【おもな精神療法】

●認知療法：認知の仕方をみつめなおし、情緒の問題を解決しようというものです。うつ病には「自己、世界、将来」の三領域で悲観的に考える特徴があるとされます。これに患者さん自身が気づいて、適応的な認知反応を身につけていきます。

●対人関係療法：患者さんと「重要な他者」との人間関係に注目します。その人間関係で直面している問題に焦点をあてて問題解決をはかるものです。

●社会リズム療法：生活リズムの乱れは症状を悪化させたり、再発のきっかけになったりします。生活リズムを整えることで、人に会うなど、社会的な生活が送れるようになります。

●行動療法：問題となっている行動を分析し、行動のきっかけとなっている条件付けを強化または消去することで、行動の適正化をはかっていくというものです。

自分の陥りがちな思考パターンを把握してコントロールを

認知療法は、双極性障害に対してもっとも効果がある精神療法です。思考のかたよりや誤りに気づくことによって、再発の予防にもなります。まずは、自分の思考パターンをチェックしてみましょう。

代表的なものに、絶対思考、視野狭窄、結論への飛躍、誤認という4つの分類があります。自分ではなかなか気づいていませんが、こういったパターンがあることを知らないと、修正することもできません。

かつて躁やうつにとらわれたとき、そのきっかけに自分がこのような思考パターンに陥っていなかったかを思い出してください。また、思考をすぐに修正できるよう、今までと違う見方・とらえ方をしていくように意識しましょう。

【4つの思考パターン】

●絶対思考

自分や他人に対して厳しく、融通のきかない考え方。すべてにおいて、よいか悪いか、成功か失敗かと白黒をつけたがる。また、こうでなければならないという理想があり、そのとおりにいかなければ自分も他人も失敗者だと決めつける。

↓

例 成績はつねにAの評価をもらうべきだと考えるNさん。大事な科目でDを取り、追試を受けることになった。「私は落ちこぼれだ、もう大学に行く気がしない」と落ち込んでいる。

↓

Aを「とるべき」から、Aを「とりたい」という願望の表現に変える。達成できなくても、次の目標としてがんばれる。安易に「落ちこぼれ」とレッテルを貼らず、ほかの成績やほかの状況を思い返し、「成績がすべてAでなければ大学に行けない」という極端な思考を修正する。

●視野狭窄

自分の考えを確かなものにするために、自分でも気づかないうちに、心にフィルターをかける。自分の考えと相反することを無視、排除している。

↓

例 「仕事でいいアイデアが浮かんだ」と自信満々で躁状態のSさん。しかし、上司は「いい提案だが、次回に生かしたい」と、彼のアイデアを採用しなかった。そのため、Sさんは「上司がボクの足を引っ張ろうとしている」と疑心暗鬼に陥った。

↓

できるだけ広い視野をもつように自分で心がける。自分のアイデアが採用されなくても、結果として仕事はうまく進んだか、上司の対応は親切で自分に対して肯定的であったか、など見逃している点を点検。

●結論への飛躍

事実をきちんと理解せずに、自分の推測や仮定の段階で、いきなり結論を出し、それを一般化してしまう考え方。結論の飛躍する方向は、うつのときには過剰にネガティブになり、躁のときには過剰にポジティブになる。

↓

例 町で友だちの姿をみかけ、手を振ってあいさつをしたHさん。友だちは不機嫌な顔で足早に通り過ぎてしまい、「無視された。なにか私のことを怒っているのだ」と不安になった。

↓

まず、「町であいさつをしたのに無視された」という仮定や推測が間違っている可能性を考える。また、友だちの不機嫌な表情の原因は、なにかほかに理由がある可能性も。結論を出す前に、さまざまな可能性を考え、情報を追加していくことが大切。

●誤認

うつではポジティブなことを過小視し、ネガティブなことを過大視しがち。一方、躁ではその反対のことが起こる。うつではマイナス面ばかりを、躁ではプラス面ばかりをみてものごとを判断するため、問題が起こる。

↓

例 大学のゼミで発表したTさん。「すばらしい内容だ」と教授から評価された。しかし、この程度なら誰でもできるはず、とポジティブなできごとを過小視。一方、よく考えずに株に投資するMさん。友人から忠告されても「大丈夫、大儲けだ」と聞かない。結局、大損したが、大丈夫とまた投資しようとしている。

↓

行動を起こす前に、ものごとにはプラスとマイナスが必ずあるということを理解しておく。ポジティブな情報でもネガティブな情報でも、重要なことを見落としていないかを考えよう。また、他人から賞賛や忠告をされたら、相手の言葉をすぐに否定せず、それについて時間をおき、感情的に考えることをやめよう。

うつや躁に陥る「心のクセ」を客観的に、冷静に見つめ直す

うつや躁に陥ってしまう思考のかたよりは、いうなれば「心のクセ」のようなもの。自分では気づきにくいものですが、できるだけ客観的に、冷静に、自分をみつめ直しましょう。

精神療法は、医師から答えを提示され、それを患者さんが守るというものではありません。医師と患者さんがやりとりを重ねながら、患者さんが主体的に日々の自分の認知や思考のパターンをチェックし、自分の状態をコントロールしていくことがとても重要なのです。

そこでおすすめしたいのは、状況と感情などを日記のようにノートにつけること。頭の中で考えているだけより、実際に書いてみると整理できるものです。

たとえば以下のように書いていきます。

・日付／10月3日

・状況／会社からのメールが届いていた

・感情／焦り

・最初に考えたこと／もうクビかもしれない。その連絡だ

・合理的思考／単なる業務連絡だった

・結果／返信をした

認知や思考のかたよりは、自覚しにくいもの。とくに躁の状態は自分では気づきにくいので、家族や周囲の人にチェックしてもらうとよいでしょう。

また、長年しみついた思考や認知のクセは、一朝一夕には変えられません。しかし、もののとらえ方が多くあるなかで、自分がひとつにこだわっていたことを知ると、新しい自分がみえてきます。日頃のせりふのなかに、そのヒントがあります。つい口に出す言葉に本人のこだわりがあらわれるのです。

たとえば、「オレ様にまかせとけば、大丈夫だ！」「こんなに皆にめいわくをかけてしまい、もう死んでおわびするしかない」というせりふ。一見、正反対のようにみえますが、根底には「他者の役に立つこと」へのこだわりがあります。それを「ほどほどに役立っていればいい」「たまに頼られるぐらいでいい」という風に、過去へのこだわりを捨て、新しい生き方へと軌道修正できたとき、回復していることが多いのです。

『本来の自分はどんな人？ 双極性障害になる前の自分を見つめ直すことが治癒への近道』へ続く。

『双極性障害のことがよくわかる本』（野村 総一郎 監修）講談社より発売中！

【つづきを読む】本来の自分はどんな人？ 双極性障害になる前の自分を見つめ直すことが治癒への近道