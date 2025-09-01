近所の【セリア】に駆け込んでーーッ！ サブバッグにもおすすめ♡「110円バッグ」

メインとしてはもちろん、サブバッグとしても使いやすいバッグを【セリア】で発見！ 畳んで持ち歩くことができる柔らかな生地のトートバッグは、デイリーだけじゃなく旅先でも重宝する予感。\110（税込）というお手頃価格ながら、実用性とデザイン性を兼ね備えているから、一度使ったら手放せなくなるかも。

爽やかなストライプ柄がコーデのワンポイントに

【セリア】「舟形トートバッグ ストライプ柄」\110（税込）

ピンクとグリーンの淡いストライプ柄が爽やかなトートバッグ。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると大きさは「約29cm × 20cm × マチ16cm」と、たっぷりのマチ付きで収納力が期待できます。丸みのある舟形のシルエットが可愛らしく、コーデのワンポイントにもぴったり。持ち手の付け根がループ状になっているので、キーホルダーを付けてアレンジを楽しむのもおすすめ。

サブバッグにも◎ 小さくたためるトートバッグ

【セリア】「トートバッグ」\110（税込）

レポーターのとも*さんが、「生地が柔らかいので、小さく折りたたむことも出来る」と紹介しているトートバッグ。コンパクトにたたんでメインのバッグに入れておけば、普段の買い物や旅先で荷物が増えたときに便利です。ランチバッグとしても使いやすいサイズ感で、デイリーに活躍しそう。マチが約9cmあるので、見た目以上に収納力があるかも。シンプルな無地だから、きれいめにもカジュアルにも合わせやすいのが嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M