仕事で失敗して1億円失っても「ええやん、そんなもん」と言う上司…元テレビマン社長が大人になって一度だけ「本気で泣かされた」経験

「すみません」

大人になって1回だけ本気で泣かされたことがある。

西山さんにである。

あるプロジェクトで大きな投資をして、支払いがなくて回収不能、つまり焦げ付いたことがあった。事業をしていて投資をする、借金をするというリスクは取らざるをえないのだが、そこは社長として決断しなければならない。

だが結果として裏目に出ることがある。

「実は例の案件で1億近くマイナスになりました。すみません」

意を決して西山さんに謝りに行くと、西山さんは「はあ？」という顔をした。

「なんで謝んのん？ なにそれ？ ええやん、そんなもん。俺がおんねんやからどないでもなる。そんなことよりはよ次の仕事取ってきたら？」というのである。

これには泣かされた。怒られた方が楽なのである。すみませんでした！ と頭を下げれば済む。それが「ええやんそんなもん」とこられた日には参る。だからこのおっさんにはいまだに頭が上がらない。1回も褒められたことがない。

西山さんも間違うことはある

ただ、西山さんも間違うことはある。

「おまえその格好でその大阪弁やったら東京では絶対通用せえへんから」

あるとき西山さんに言われた。大阪時代からショートの金髪、髭、Tシャツに短パン、大声の大阪弁で通していた。いつだったか羽田空港のファーストクラスラウンジで仕事仲間にばったり会ってしゃべってたら、

「お客様、他のお客様のご迷惑になりますので、もう少しお静かにお願いします」

と言われた。そんな感じで電通にも行く、キー局にも行く、上場企業にも行く。

「それで通していたらいつか壁にぶち当たるからな。髪、黒にせえ。ジャケット着ろ。長ズボンはけ」と言われて、

「そんなもんか」と思ってその通りにしたことがある。3ヵ月間。

するとなんとしたことか、売上ががくんと落ちたのである。営業がひとつも取れない。企画の中身、話のおもしろさは一緒のはずなのに、契約にいたらない。

「なんじゃこれは。どういうこと？」

これまで見た目でぐっと惹きつけてきた部分があるんじゃないか。奥川という男は金髪にTシャツに短パンでイメージが定着していて、そうじゃないと向こうもテンションが下がるんじゃないか。

極端に営業成績が落ちたのはおもしろいほどだった。

「もとに戻しますわ。結果が出てますから」

西山さんは苦笑して、「わかった」と言った。

