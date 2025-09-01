今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「ポンポン侍」に投稿された、可愛すぎる後ろ歩きを披露してくれた猫ちゃんの様子。動画の再生回数は2.7万回を突破し、投稿には「リズムが良い～」「これは、笑う」といった声が集まっています。

【動画：猫がダンボールから出てくるところを撮影していたら…】

ムーンウォーク猫

TikTokアカウント「ポンポン侍」に登場したのは、元野良猫の猫ちゃん。この日、飼い主さんが家でくつろいでいたところ、ポスターやカレンダーを梱包するような細長いダンボールに猫ちゃんが入っていったといいます。

ただ、猫ちゃんがダンボールに入ったのは、頭からではなくお尻からだったそう。飼い主さんが入った方とは逆の穴から撮影していると、猫ちゃんがお尻をぷりぷりさせながら出てきたそうです。

「てとてと…」という可愛い後ろ歩きでダンボールの中を歩く猫ちゃん。もっふもふなお尻がどんどんカメラに近づいてきて、見ているだけで自然と笑みがこぼれてきました。

何で笑うにゃ！

あまりにも可愛い猫ちゃんの姿を見て、思わず飼い主さんも爆笑したのだとか。すると、猫ちゃんは飼い主さんが笑う姿を見て、「何で笑うにゃ！」と言ってきたそうです。

よほど笑われたのが嫌だったのか、その後も飼い主さんをジーっと見つめてきたそう。その目には若干の怒りが込められていたようです。真剣な表情でダンボールから出てきた猫ちゃんには悪いですが、可愛すぎて飼い主さんが爆笑してしまうのも無理ありません。

実はドジっ子な一面も

可愛らしいムーンウォークで飼い主さんを爆笑させた猫ちゃん。実は、ドジっ子な一面もあるようで、アカウント内の別の投稿では、高い所から落ちそうになって慌てる猫ちゃんの様子も確認できます。

ちなみにその様子を撮影していた時も、撮影されて恥ずかしかったのか、飼い主さんを上目遣いで凝視してきたのだとか。そんな一面も愛らしい猫ちゃんなのでした。

投稿を見たTikTokユーザーからは、「バックしてる足音じゃないのよ」「足音からもう可愛いw」「

何わろてんねん！ってないてるw」「猫ちゃんって飼い主さんに爆笑されると『笑わんといて！』って顔するの可愛い」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ポンポン侍」では、猫ちゃんの日常の様子が投稿されています。

