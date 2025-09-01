会見取材は「相手との勝ち負けを競うもの」ではない…”NG記者”が語るフジテレビの会見を通しての雑感

オールドメディアはなぜ信用を失ったのか?

追及・糾弾一辺倒ではなく、ときに相手を思いやり、事件や騒動の当事者たちの胸の内を引き出す鈴木エイト――。取材者でありながら当事者となることへの責任をまっとうし、自らの使命と向き合う覚悟を日々忘れない。そんな鈴木エイトの作品は「私小説」ならぬ「私ノンフィクション」と評される。

さまざまな会見で「NG記者」となりながら真実を追い続ける著者が独自の取材手法をはじめて明かし、この時代の報道の問題点、ジャーナリズムのありかたを模索した『NG記者だから見えるもの』より一部抜粋・再編集して、本当に知るべき日本の深層をお届けする。

肥大化した“モンスター”

改めてフジテレビ問題での2つの会見を通しての雑感だが、ある意味で本質だと思うことを述べておきたい。

キー局の著名なプロデューサーを顎で使い、権力者然として横暴に振る舞う。性加害等でトラブルになったとしても、隠蔽工作の指示を当該プロデューサーへ行う。そんな中居氏のような“モンスター”をなぜ生んでしまったのか。そこが問題の核となる。

当の中居氏は芸能界を引退し、何の責任も取らないまま逃げているように見える。大きな事務所の権力を背景として芸能界において我が物顔で振る舞ってきた“大物タレント”、スタッフを「お前ら」と呼ぶ中居氏が絶大な権力を持つジャニーズ事務所から独立し、個人事務所を立ち上げてからもジャニーズ事務所時代と変わらず権力をふるってきた。

実際には、今回のような大きな問題が起こると、ジャニーズ事務所在籍時のような圧力と隠蔽でもみ消すことができず、芸能界を引退してしまう程度のメンタリティーだった。にもかかわらず、肥大化する“モンスター”を放置してしまった背景が旧ジャニーズ事務所問題との“地続き”と“類似形”だったことが改めて顕在化した。

被害女性Aさんとの“対話”

続いて行われた清水賢治社長の会見の質疑応答でも終盤に私が指名された。第三者委報告書公表版の262ページにある「再発防止に向けた提言」のなかの「ライツホルダー視点での人権侵害の被害者への対応」の「本事案の被害女性に対し真摯に謝罪し、対話を始めること」に関することを訊いた。謝罪や対話のタイミング、方法、人選、2次加害にならないようにどうするか、助言者は、など気になることはあったが、質問は簡潔にすべきと思い、要点だけを尋ねることにした。

――先ほど「対話」という言葉が出ましたが、第三者委員会報告書の“再発防止に向けた提言”の一文に「本事案の被害女性に対し真摯に謝罪し、対話を始めること」「被害女性に対し、これまで向き合い寄り添ってこなかったことを真摯に反省し、これを出発点として、対話を始めるべきである」とあります。

一度きりの謝罪ではなく、当該被害女性Aさんとの“対話”を通して得られるもの、ダイアローグを始めることができたとして、対話を重ねることで第三者委員会はフジテレビに対して何を求めていて、清水社長は被害者女性Aさんとフジテレビが今後、どのような関係になることが理想だと思われますか?

清水社長「対話は私自身が就任以来望んでいたこと、第三者委員会からの許諾を得た。第一歩だと思う。（対話を重ねることで第三者委員会はフジテレビに対して何を求めているのか？ に対して）フジテレビが正しく生まれ変わること。（被害者女性Aさんとフジテレビが今後、どのような関係になることが理想的な形だと思うか？ について）女性の今までの苦労に報いていきたい」

被害女性との対話は第三者委からの要求や提案ではなく、清水社長自身が望んでいたことが明らかとなった。綺麗ごとに過ぎるかもしれないが、こういう言質も引き出すことで全体像が見えてくると思っている。

会見取材への挑み方

22時半ごろに終了した会見。98媒体、265人が参加した。やはり今回も、自説を述べるのみで要領を得ない質問者や、無関係なことを主張するライターなどが散見された。

会見取材は相手との勝ち負けを競うものではないし、自己アピールをする場でもない。何を引き出して、問題点を的確に提示することができるかがポイントである。

会見に来ている記者に対し、何が問題とされているのかといった要点を示すための質問を行うこともある。ある意味、会見全体をプロデュースするような視点で、流れを見ている。事前に質問内容を確定することはせず、その場のやり取りの推移を見ながら感じた疑問点を確かめる。

全体像を明らかにすることを基本としつつ、今訊くべきことは何なのかということを常に考えながら、毎回、真剣勝負の場である会見取材に挑んでいる。

