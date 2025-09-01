「荒川沖」はなんて読む？茨城県土浦市に位置する駅！
旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「荒川沖」はなんて読む？
「荒川沖」という漢字を見たことはありますか？
茨城県にある駅名で、ひらがな6文字です。
いったい、「荒川沖」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「あらかわおき」でした！
荒川沖駅は、茨城県土浦市に位置する駅です。
駅のある土浦市は、茨城県南部に位置しており、関東の名峰「筑波山」の山並みから、全国第二位の湖「霞ヶ浦」に面しているのだそう。
また、水郷筑波国定公園の玄関口という豊かな自然環境に加え、古くから水陸交通の要衝として栄えた歴史と人情豊かな風土に育まれた情緒あふれる景観が、訪れる多くの人を魅了していますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『JR東日本』
・『土浦市公式ホームページ』
ライター Ray WEB編集部