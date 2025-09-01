2週間限定！ 急げ、急げーーーッッ！【マクドナルド】濃厚うまぁぁぁ♡「眼福バーガー」

【マクドナルド】では現在、販売期間わずか2週間の限定バーガーを販売中。レギュラメニューにさらにチーズをプラスした濃厚な味わいは、チーズ好きなら見逃せません。そこで今回は、チーズを楽しむ「眼福バーガー」を紹介します。

チーズを4枚も使った贅沢バーガー

@ftn_picsレポーターHaruさんが「濃厚うまぁぁぁーー」とコメントしたのは「チーズチーズダブルチーズバーガー」。「ダブルチーズバーガー」にホワイトチェダーチーズが2枚加わり、チーズのコクと旨味がパワーアップしています。ビーフパティ2枚とチーズ4枚のボリューミーなバーガーは、まさに眼福です。

2種類のチーズがてりやきソースを格上げ

「チーズチーズてりやきマックバーガー」では、てりやきソースを絡めたポークパティの上にチェダーチーズとホワイトチェダーチーズをプラス。2種類のチーズとソースが混ざり合う、コクと濃厚さがポイントです。レポーターのHaruさんも「こってりとしたてりやきソースとチーズの濃厚さが相まって、思わず笑顔になってしまう美味しさ」と大絶賛しています。

気付けば、早くも終売までのカウントダウンがスタート。販売終了となる9月2日までは、残りわずか。次またいつ会えるかわからない「眼福バーガー」をお見逃しなく！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる