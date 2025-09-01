Instagramに投稿されたのは、ひとりぼっちでさまよっていたところを保護された子猫の姿。ガリガリの姿で保護された子猫が少しずつ元気になっていく様子は、5,000回以上も再生され、「保護していただきありがとうございます」「きっとステキな里親さんが見つかります」とのコメントが集まっています。

【動画：1匹でさまよっていた『ガリガリに痩せた子猫』を保護して４日…】

ひとりぼっちでさまよっていた子猫

Instagramアカウント「大塚梨沙」さまに登場した子猫のむぎゅちゃん。むぎゅちゃんは、ひとりぼっちで外をさまよっていたところを、アカウント主さんに保護されたのだとか。

保護当時、むぎゅちゃんは猫風邪を患っており、目鼻はぐちゅぐちゅで、両前脚にはハゲができていたとのこと。体にはノミやノミのフンをたくさんつけてガリガリに痩せていたため、とても可哀そうな状態だったのだそう。

少しずつ元気になっていくむぎゅちゃん

むぎゅちゃんは保護されてすぐに、猫風邪の治療のために目薬をさしてもらったのだとか。治療を始めると、目の周りがすっきりとし始め、保護3日目にはかなりよくなったとのことです。

ゴロンと床に横になり、アカウント主さんに甘えるようになったむぎゅちゃん。指を差し出すと、小さな両手でぎゅっと指を掴んでいたのだそう。むぎゅちゃんの優しい目元から、すっかりアカウント主さんに信頼を寄せているのが伝わります。

子猫らしくやんちゃに遊ぶ姿

保護4日目にはガリガリで骨ばっていた体も、少しふっくらとしてきたのだとか。子猫らしく、元気に遊ぶこともできるようになったそうです。猫じゃらしを追いかけて元気にジャンプしていたとのこと。

むぎゅちゃんの名前は「新しい家族に迎え入れられて、ぎゅっと抱きしめてもらえるように」との願いを込めて命名。元気な姿でずっとのお家に行けるように、たくさん食べて寝て、大きくなってくださいね！

保護されたむぎゅちゃんの姿は、Instagramで5000回以上も再生され、「めちゃくちゃ可愛いですね〰️」「保護して頂きありがとうございます。幸せになってね。」「助けてくれてありがとうございます。きっとステキな里親さんが見つかります」「保護してもらえて良かった。ありがとうございます」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「大塚梨沙」さまには、地域猫の保護活動をしているアカウント主さんの下で保護されたたくさんの猫たちの姿を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「大塚梨沙」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。