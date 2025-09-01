前回1位の橋本環奈を超えたのは、かっこいい大物女優！「一日警察署長をやってほしい女性芸能人」
ソニー損害保険株式会社が実施した「2025年 全国カーライフ実態調査」の集計結果がこのほど公開された。「交通安全運動のPRのために一日警察署長をやってほしいと思う芸能人」では、男性芸能人部門は俳優・阿部寛（61）、女性芸能人は女優・天海祐希（58）が1位に輝いた。
【画像】なんで？前回は1位タイだった大物芸人、今年はまさかの10位圏外に
阿部は前回調査（2024年）では10位圏外だったが、一気に躍進。木村拓哉（52）を1票差の僅差でかわして1位を獲得した。天海も前回調査では橋本環奈（26）、綾瀬はるか（40）に次ぐ3位だったが、一気に1位までのぼりつめた。
「交通安全運動のPRのために一日警察署長をやってほしいと思う芸能人」の集計結果は、以下の通り。
【男性芸能人】
１位 阿部寛（24票）
２位 木村拓哉（23票）
３位 なかやまきんに君（15票）
福山雅治（15票）
５位 目黒蓮（14票）
６位 反町隆史（12票）
７位 鈴木亮平（10票）
８位 舘ひろし（9票）
横浜流星（9票）
１０位 大泉洋（8票）
【女性芸能人】
１位 天海祐希（27票）
２位 綾瀬はるか（19票）
３位 今田美桜（18票）
４位 橋本環奈（15票）
５位 北川景子（14票）
６位 芦田愛菜（12票）
長澤まさみ（12票）
８位 新垣結衣（11票）
広瀬すず（11票）
１０位 やす子（10票）
同調査は自家用車を所有し月に1回以上車を運転する全国の18～59歳男女1000人（10・20代、30代、40代、50代、男女各125人）を対象に、自由回答形式で実施された。調査期間は7月4～7日。
（よろず～ニュース調査班）