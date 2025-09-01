若者は”顔を隠す”時代!?…「好感度UP」させるためのSNSアイコン写真選びの鍵は「その人らしさ」

誰もが当たり前のように使うSNS。だからこそ、自分でも気が付かないうちに、SNSで周囲の人を困らせたり怒らせたりしていることも。

「褒めたつもりが、相手の気分を害してしまった…」「笑顔スタンプを送ったのに、嫌みと受け取られた…」「自分の投稿に、なぜか反応をもらえない…」「友達申請をしたら、関係が悪化した…」「良かれと思った投稿で、なぜか炎上してしまった…」

こうしたことにはすべて理由があります。そのためにもSNSという「問題」の公式を知り、きちんと使いこなすことが不可欠です。テレビ、ネットでの解説で大人気の著者が、確実に仕事でもプライベートでも役立つSNSの使い方をお伝えします。

『若者はLINEに「。」をつけない 大人のためのSNS講義』連載第69回

『6割の人が「SNSごとにアイコンを使い分けている」と回答…その理由は「利用目的」にあった！』より続く。

若者は自撮りを避ける

なお、最近の若者は、むしろSNSに顔写真を登録することを避ける傾向にあります。

LINEなどでも顔写真はほぼ登録せず、登録する場合でも後ろ姿や小さく写っている姿など顔がわからないものにすることがとても多くなっています。自撮り写真の投稿もそれほど頻繁ではなく、集合写真や友達と遊んだ記念にツーショットなどの投稿が多めのようです。

キメ顔などを出しすぎるのはむしろ恥ずかしいという傾向が強まっているためでしょう。顔写真への加工もひかえめとなり、ナチュラルな加工がほとんどです。

LINE限定ですが、印象が良いアイコン写真に関する調査もあります。

ネット上でアンケートを運営するマクロミルが20〜30代に実施した調査（2024年3月）によると、相手に「良い印象」を抱くLINEアイコンは、以下の通りでした。

1位：ペットと思われる動物の写真（15.3％）

2位：風景・景色写真（13.3％）

3位：家族の写真（12.4％）

4位：自撮り以外の自分の写真（8.0％）

5位：友達・知人と一緒に映っている写真（7.0％）

全体に、ペットを飼っている、家族を大切にしている、仲の良い友達がいるなどの人柄が感じられるものが好まれる傾向にあるようです。

自撮りは逆に印象が悪い

逆に相手に「良くない印象」を抱くLINEのアイコン写真は、次のようになります。

1位：自撮り写真（加工あり）（42.0％）

2位：芸能人・有名人の写真（16.3％）

3位：恋人の写真（8.5％）

4位：所属している団体のロゴマーク画像（3.9％）

5位：自撮り画像（加工なし）（3.4％）

アイコンを見ても誰かわからない写真は好まれません。アイコン写真はその人を印象づけ、見分けるために使われるため、その人らしさが感じられるものであることが大切なのです。

また、自撮り写真、特に加工ありの写真は全体に人気がありません。自撮り写真は、自意識過剰、ナルシストなどの印象を与えてしまいがちなようです。

しかし、自撮り以外の自分の写真はむしろ好印象を与えています。顔を出したわかりやすい写真は好印象であり、撮った人との関係性まで見えるようで、良い印象につながっているのです。

顔写真を出すなら他人に撮ってもらった写真、写真に抵抗があるのなら似顔絵などもおすすめです。似顔絵メーカーやジェネレーターなどもあるので、好みのサービスを探してみましょう。それでもどうしても顔を出したくないのであれば、人柄が感じられるもの、車好きなら車、ペット好きならペット、好きな花の写真などを選ぶといいかもしれません。

ビジネスシーンでは顔が分かることが重要

ここまでは、プライベートでも使えるSNSでのアイコン写真の選び方を解説しました。

ビジネスパーソンがSNSをビジネスで活用する場合は、顔写真や似顔絵イラストを登録するのがベストです。ビジネスは顔が見える同士で行うことで信頼関係も高まり、受発注にもつながりやすくなります。SNSで顔を覚えてもらい、親しみやすさを感じてもらうことで、ビジネスにもプラスに働くはずです。実際に会っている回数以上に会っているように感じ、親しみや信頼感の醸成に役立つでしょう。

では、企業アカウントの場合、SNSアイコンでどんな写真を選ぶべきなのでしょうか。

LINEは一対一、あるいは知り合い内で用事がある時に送られることがほとんどでしょう。それに対してInstagramやXなど他のサービスは、一対多で使われ、多くの人の投稿の中で自分の投稿を見てもらう必要があるサービスです。

それゆえ、一般人はLINEで自己主張をする必要はあまりありませんが、InstagramやXなどでは自分を他人と区別してもらう必要があります。ただし企業アカウントの場合はLINEでも一対多の関係性となるため、他のSNSと同様、他の人や企業と区別しやすい、わかりやすいアイコンにする必要があります。

つまり企業公式アカウントなら、ロゴなどわかりやすいアイコンがおすすめです。アイコン写真は特にスマホでは小さく表示されるため、視認性が高いものを選びましょう。

