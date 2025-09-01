WEST.濱田崇裕＆神山智洋“歌うまコンビ”が岡山・香川をサシタビ「こんなご褒美ロケでええの？」
7人組グループ・WEST.の濱田崇裕（濱＝異体字）と神山智洋が出演するテレビせとうち制作テレ東系旅番組『WEST.濱田＆神山のサシタビ!!』が、9月27日午後4時から放送される。WEST.メンバーが “サシ”で旅をする特別番組の第3弾となり、今回は“歌うまコンビ”濱田と神山が、岡山・香川をめぐる“ガチ”の旅を決行する。
【番組カット】てんこ盛り！フルーツのパフェを笑顔でみつめる濱田崇裕＆神山智洋
同番組は、2023年3月の第1弾（桐山照史＆藤井流星）、同年9月の第2弾（中間淳太＆小瀧望）に続く、ファン待望の第3弾。今回も前回同様、唯一のルールは「写真を撮りまくること」。旅の思い出をひたすら写真に収めていき、世界に1枚だけの『思い出モザイクアート』の完成を目指していく。
テレビせとうちは今年、開局40周年を迎え、その記念の年に合わせ2人は岡山・香川へ。旅のスタートは、岡山を代表する観光名所・倉敷美観地区。“晴れの国”と呼ばれる岡山らしい快晴に恵まれたが、真夏の強い日差しに思わず2人が入ったのは、喫茶店。メンバー随一のコーヒー好きである濱田も感動の一杯に出合い、ひと息つく。
その後は、街並みを散策しながら季節のフルーツてんこ盛りパフェを食べたり、デニムの聖地でオリジナルデニム製作に挑戦したりと、岡山の魅力を存分に体験。夜は瀬戸内海を望むホテルで、地元ならではの料理を味わう。「ほんまにこんなご褒美ロケでええの？」と語るほど、2人の表情は充実感にあふれる。
2日目は香川へ移動。地元で人気の讃岐うどんや、全国的にも珍しいあんもち雑煮など、香川ならではの食を堪能。さらに、絶景スポットでは SNS映えする写真撮影も楽しむ。旅の最後には、番組恒例の“サシ”だからこそ語れる赤裸々トークを展開。今年グループとしてデビュー11周年となる2人が語る今後の展望とは。瀬戸内の絶景とともに仕上がった「思い出モザイクアート」にも注目だ。
