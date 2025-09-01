ILLIT、きょう日本デビュー 1stシングル「時よ止まれ」青春感あふれるMV公開
5人組ガールグループ・ILLIT（YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA）が9月1日、日本1stシングル「時よ止まれ」をリリースし、日本デビューを果たした。
【動画】ILLIT1stシングル「時よ止まれ」青春感あふれるMV
日本1stシングル「時よ止まれ」は、率直でまっすぐな少女たちのきらめきとはかない青春が盛り込まれた作品。新たな日本オリジナル曲「時よ止まれ」「Topping」の2曲に加え、「借りてきた猫（Do the Dance）（Japanese Ver.）」「Almond Chocolate」の全4曲が収録されている。この瞬間が終わってほしくないと思うほどきらめく青春のさまざまなシーンが、ILLITならではの自由でハツラツとした魅力で描かれ、共感を呼ぶことが期待される。
9月1日午前0時に公開された「時よ止まれ」のMVは、夏休みの最終日に“このまま時間が止まってほしい”と願う少女たちの青春が描かれている。メンバーそれぞれが好きな時間の過ごし方をイメージして生み出されたかわいいシーンが登場し、ILLITならではの魅力が感じられる映像に仕上がっている。Care Bears盤でコラボレーションしたケアベアのぬいぐるみも登場し、ILLITとケアベアのシナジーも高めている。撮影は日本で行われ、学校や公園など青春を彷彿（ほうふつ）とするシーンが盛りだくさんになっている。
「時よ止まれ」は、少女のきらめきやはかなさ、真夏のまぶしい瞬間をそのまま宝石箱に閉じ込めたようなディスコポップジャンルの曲。「理想の自分に変身したい」という気持ちや「友だちと一緒なら私たち最強」という気持ちをまっすぐに映し出している。10代にとっては「今・この瞬間」を閉じ込めたような曲のきらめきへの共感を、すべての大人にとっては「宝物のようなあの頃の夏」を思い出させる。MVで初公開された振付では、今回も手のポイント振付が目を引き、今後披露されるステージへの期待も高まっている。
同楽曲は「魔性の女A」で海外でもバイラルヒットを記録した新世代クリエイターの紫 今（Mulasaki Ima）が作詞を手がけた。冒頭の「ねえ、夏の終わりのとある御噺（おはなし）をしよう。」と始まる詩的で印象的な歌詞が楽曲を彩る。キャッチーで爽快なメロディと詩的でどこか懐かしい日本語の歌詞が重なり、ILLITのピュアで透明感のあるボーカルと楽曲のコンセプトをさらに引き立てている。
日本デビューを果たしたILLITは同日、日本で「ILLIT Japan 1st Single『時よ止まれ』発売記念ショーケース」を開催する。ショーケースはTikTok LIVE、YouTube Liveにて全世界同時生配信され、3日にはCDリリースされる。
