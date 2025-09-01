神尾楓珠＆本田望結の両親役に西田尚美＆飯田基祐 ドラマ『すべての恋が終わるとしても』【コメントあり】
俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演するABCテレビ・テレビ朝日系新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』(10月12日スタート 毎週日曜 後10：15）で、西田尚美と飯田基祐の出演が決決定した。
【写真】神尾と親子役を演じるのは、今回で3回目となる西田尚美
2人が演じるのは、大崎真央（神尾楓珠）と莉津（本田望結）の兄妹の両親役。遠距離恋愛中の恋人・由宇（葵わかな）のために、時間とお金を割いて会いに行く誠実で優しい性格の真央と、そんな兄を冷やかしながらも心の底では大切に思う妹の莉津の2人を、近すぎず遠すぎずの距離感で優しく見守る。
母親役の西田は、2025年2月に公開された映画『大きな玉ねぎの下で』など、神尾と親子役を演じるのは、今回で3回目となる。由宇を大切に思うからこそ葛藤する真央と、そんな息子の最大の理解者として温かい眼差しを向ける母親役。
父親役の飯田は、今作では絆の強い大崎家の大黒柱として陰ながら家族を支えるだけでなく、自身が抱える“ある過去”にも向き合っていく複雑な役どころに挑む。
さらに、本編から新たに初公開のシーンを含んだ最新版の60秒PR映像も解禁された。西田と飯田演じる真央の両親のほか、由宇と真央ら4組の男女の姿が映し出される。一見幸せそうに見える彼らだが、それぞれの“運命の恋”の行方は。
【コメント】
■西田尚美
――脚本を読んだ感想やご自身の役への印象、視聴者へのメッセージをお願いします。
いろんな恋のエピソードが散りばめられていて、きっと誰かに共感してしまうのではないでしょうか。若者たちが恋に悩む姿はとてもきらきら輝いていて美しいなと思いました。私は、神尾楓珠くん演じる大崎真央の母の役です。
――息子の真央役・神尾さん、娘の莉津役・本田さんとの撮影はいかがでしたか？
実は神尾くんの母役は3回目です。なので、緊張しぃの私もリラックスして現場にいることが出来ました。妹役の本田望結ちゃんとは、はじめましてでしたが、とても真面目に役に向き合っている印象を受けました。大崎家の撮影は暑い日が多かったのですが、みんなで汗を流しながら涼しい顔をして演じました。ぜひチェックしてみてください。
■飯田基祐
――脚本を読んだ感想やご自身の役への印象、視聴者へのメッセージをお願いします。
それぞれの限られた人生の時間の中で、幸せに生きようとする登場人物たち。その姿は、今の自分だったり、過去の自分だったりして、すごく身近に感じられるエピソードが、このドラマには散りばめられています。前へ進もうと決断をしていく姿に「もし、自分だったらどうするだろう？」と、つい想像してしまいます。登場人物の相談相手にでもなるつもりで、毎回楽しみにしてもらえたらうれしいです。
――息子の真央役・神尾さん、娘の莉津役・本田さんとの撮影はいかがでしたか？
本当に素敵なお二人で、私はすっかりお二人のファンになってしまいました！神尾さんは本当にナイスガイ！いつもリラックスしていて自然体。本田さんは晴れ女！雨で撮影が危ぶまれた日も、晴れにっ！40度近い灼熱の空の下「曇りにしてくれぇ」というスタッフの声も聞こえましたが、勝手なものです（笑）。こんな息子と娘がいたら、甘やかせ放題でダメな父親になっているんだろうなぁ〜。
【写真】神尾と親子役を演じるのは、今回で3回目となる西田尚美
2人が演じるのは、大崎真央（神尾楓珠）と莉津（本田望結）の兄妹の両親役。遠距離恋愛中の恋人・由宇（葵わかな）のために、時間とお金を割いて会いに行く誠実で優しい性格の真央と、そんな兄を冷やかしながらも心の底では大切に思う妹の莉津の2人を、近すぎず遠すぎずの距離感で優しく見守る。
父親役の飯田は、今作では絆の強い大崎家の大黒柱として陰ながら家族を支えるだけでなく、自身が抱える“ある過去”にも向き合っていく複雑な役どころに挑む。
さらに、本編から新たに初公開のシーンを含んだ最新版の60秒PR映像も解禁された。西田と飯田演じる真央の両親のほか、由宇と真央ら4組の男女の姿が映し出される。一見幸せそうに見える彼らだが、それぞれの“運命の恋”の行方は。
【コメント】
■西田尚美
――脚本を読んだ感想やご自身の役への印象、視聴者へのメッセージをお願いします。
いろんな恋のエピソードが散りばめられていて、きっと誰かに共感してしまうのではないでしょうか。若者たちが恋に悩む姿はとてもきらきら輝いていて美しいなと思いました。私は、神尾楓珠くん演じる大崎真央の母の役です。
――息子の真央役・神尾さん、娘の莉津役・本田さんとの撮影はいかがでしたか？
実は神尾くんの母役は3回目です。なので、緊張しぃの私もリラックスして現場にいることが出来ました。妹役の本田望結ちゃんとは、はじめましてでしたが、とても真面目に役に向き合っている印象を受けました。大崎家の撮影は暑い日が多かったのですが、みんなで汗を流しながら涼しい顔をして演じました。ぜひチェックしてみてください。
■飯田基祐
――脚本を読んだ感想やご自身の役への印象、視聴者へのメッセージをお願いします。
それぞれの限られた人生の時間の中で、幸せに生きようとする登場人物たち。その姿は、今の自分だったり、過去の自分だったりして、すごく身近に感じられるエピソードが、このドラマには散りばめられています。前へ進もうと決断をしていく姿に「もし、自分だったらどうするだろう？」と、つい想像してしまいます。登場人物の相談相手にでもなるつもりで、毎回楽しみにしてもらえたらうれしいです。
――息子の真央役・神尾さん、娘の莉津役・本田さんとの撮影はいかがでしたか？
本当に素敵なお二人で、私はすっかりお二人のファンになってしまいました！神尾さんは本当にナイスガイ！いつもリラックスしていて自然体。本田さんは晴れ女！雨で撮影が危ぶまれた日も、晴れにっ！40度近い灼熱の空の下「曇りにしてくれぇ」というスタッフの声も聞こえましたが、勝手なものです（笑）。こんな息子と娘がいたら、甘やかせ放題でダメな父親になっているんだろうなぁ〜。