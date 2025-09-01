肉食ヒグマ「OSO18」の調査協力は難しい…研究機関に門前払いされた取材班に届いた”救世主”からのメール

道東を恐怖と混乱に陥れた「牛を襲うヒグマ」の正体とは? ハンターの焦燥、酪農家の不安、OSO18をめぐる攻防ドキュメント『異形のヒグマ OSO18を創り出したもの』。

追うハンター、痕跡を消すヒグマ、そして被害におびえる酪農家の焦燥をつづり、ヒグマとの駆除か共生かで揺れる人間社会と、牛を襲うという想定外の行為を繰り返した異形のヒグマがなぜ生まれたのか、これから人間は変貌し続ける大自然とどう向き合えばいいのか。『異形のヒグマ OSO18を創り出したもの』から抜粋・再編集してご紹介！

山の神を「怪物」に変貌させたのは大自然か、それとも人間か？

『その骨が怪物ヒグマ「OSO18」のものだと、どう証明するのか…元は取材に協力的だった専門家に門前払いされた“3つの理由”』より続く

調査は行き詰まっていた

数日後、私は、北大の坪田敏男、下鶴倫人に時間をもらい、率直に、調査が行き詰まっていることを相談した。「確かに、言われてみれば、釣賀さんのおっしゃることももっともですね。道庁さんとして、その調査はできないというのは、よくわかります」と坪田は言う。「北大でもできなくはないんですが、すぐに準備はできないんですよね」と重ねる坪田の横で、下鶴が、こう言った。

「松林さんが、同位体から食性分析をする研究をされているので、一度、あたってみたらどうですか？」

松林さんとは、骨発見の一報を受けた直後に、グーグルスカラーで見つけた先行研究を主導していた松林順のことだった。研究者の情報が集まるresearchmapによると、松林は、北大の出身。その後、いくつかの研究機関を経て、現在は福井県立大学の海洋生物資源学部に所属していた。ヒグマのような陸上生物ではなく、海洋生物の調査が、いまの主たる調査対象であるようだったが、すぐに連絡できずにいたのは、研究者同士の関係性が心配だったためだ。

釣賀が、発見した骨について一片の疑問を持っている以上、年若い研究者である松林が調べること自体に無理があるかもしれない。仮に調べてくれたとして、その骨がOSO18のものだと言えるのかという批判が、松林に寄せられるかもしれない。ディレクターの私が批判されるのならよいが、研究者の世界に迂闊に足を踏み入れることで、迷惑をかけることは避けなければならなかった。

下鶴のひと言で晴れた杞憂と逡巡

その杞憂と逡巡が、下鶴のひと言で晴れた。下鶴は、こう付け加えてくれた。

「せっかく見つけたものなので、調べないともったいないですよ。調べたいなら、訊いてみればいいはずです」

坪田も、後押ししてくれた。

職場に戻った私は、松林へ取材協力の依頼メールを送った。9月11日の16時9分だった。17分後、返事があった。そこには、このように記されていた。

福井県立大学の松林と申します。本件、ご連絡いただきありがとうございます。

OSO18については、当方も大変興味深く注視しておりました。

こちらでもニュース等で駆除の時の様子を調べておりまして、たぶん検体は残ってなさそうだなと思っておりましたが、大腿骨を入手されたとのことで大変興味深い試料になり得ると思います。

こちらは最近ではヒグマの研究からやや離れてしまっていることもありどこまで協力できるかは不透明ですが、お電話等でお話をする分にはまったく問題ありません。

