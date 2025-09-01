「皿一枚の所有権で半年モメるケース」もある……人間の本性が浮き彫りになる、熟年離婚はこんなにヤバい

前編記事『待っているのは「いまより希望がない生活」です……若者たちが知らない熟年離婚のヤバすぎるリアル』より続く。

定年後の離婚で「実は一番ツラいこと」

ささいなことで口げんかになった山本さん夫妻。いつもは耐えるだけの妻だが、この日は違った。

「堰を切ったように、私への不満が噴出したのです。『あんたが退職してからずっと我慢してきた。しゃべり方が気持ち悪いし、ニオイが耐えられない！』と散々罵倒されました。さらには『新婚旅行のとき、食事代をケチったでしょ。定食屋で済ませようとしたのが、信じられなかった！』と、何十年も前のことまで持ち出してくる。

1時間ほど罵倒が続いたのち『離婚しましょう』と切り出されました。彼女は随分前から準備していたんでしょうね。こっちもそこまで言うなら！ と止められなくなって、調停を経て離婚しました」

当初は「独りで自由を謳歌できる日々」を楽しんでいた山本さん。誰に気兼ねすることなく家で酒を飲み、テレビや映画に没頭する。そんな生活は2ヵ月で限界を迎えた。

「料理もしてこなかったから、昼も夜もスーパーの惣菜です。7キロも太り、健康診断の数値は軒並み悪化しました。二人の子供が寄りつかなくなったのもショックです。離婚しても両方と等しく付き合ってくれると思ったんですが、家庭を大事にしてこなかったツケですね。母親についちゃって、疎遠な関係になってしまったんです」

定年後の離婚によって、健康も家族関係も崩れてしまった山本さん。それ以上にツラいのは、離婚に至るまでの苦しみを毎日思い出してしまうことだと漏らす。

「相手はこちらの毛の一本までむしり取るように『あれもよこせ、これもよこせ』と要求してきた。こちらも意地になっていちいち拒否していたんですが、結果、離婚までに1年近く時間がかかってしまった。第二の人生を送るつもりが、膨大な時間を浪費してしまったことで精神的にも疲れてしまった。何もやる気が起こらないんです」

定年後の離婚は妻から切り出されることが多い

離婚問題に詳しい堀井亜生弁護士によると、熟年夫婦の離婚はとかく細かいことでも揉めがちだという。

「熟年夫婦が離婚する場合、お互いの感情が修復不可能な状態にまでなっているため『こんなところまで争うのか』ということで揉めるケースが多いのです。財産を一円単位で争う人もいますし、過去には『家にある思い出の皿をどちらが引き取るか』で何ヵ月も揉めたケースもありました。本当にそのお皿が必要かどうかではなく、相手が欲しいと思うモノを絶対に渡したくないという感情からです。

こうした不毛なやりとりを続けるうちに、お互い精神的に疲弊していくケースが、熟年離婚ではよく見られます」

熟年離婚の場合、成立するまでに何年もかかるケースもザラ。「残り少ない貴重な人生を、なぜこんなことに費やしているんだ」と情けない気持ちに支配され続ける。定年後の離婚はかくも悲惨なのだ。

妻との仲は良好。自分は離婚なんてこれっぽっちも考えていない……というあなたも安心はできない。前出の大竹氏が語る。

「定年後の離婚は、妻から切り出すケースが8割とも言われています。『熟年離婚』という言葉が普及し、年金の分割等でも多少は妻側にメリットのある制度が整備されたことで、離婚を切り出すハードルも低くなりましたから、決して他人事とは言い切れないはずです」

離婚を言い渡されやすいの人の特徴

前出の堀井弁護士によると、往々にして次のようなタイプが「熟年離婚を切り出されやすい」という。

「飲食店やスーパーの店員に横柄に振る舞う人は、家庭で妻や子供たちにもそういう態度で接している可能性があり、すでに家族から愛想を尽かされているかもしれません。また、職場以外の付き合いが少ない人も要注意です。退職後の人付き合いが薄くなり、いきなり家庭で過ごす時間が長くなると妻にかかる負担が大きくなるからです」

定年後の離婚が珍しくなくなったいま、「『自分がいま離婚を突きつけられたら、その後どうなるのか』について、一度は考えてみたほうがいいかもしれない」と前出の辻弁護士は助言する。

「財産分与はどうなるのか、年金分割はどうするのか、親の介護はどうなるのか︱それらを一度想定したうえで、離婚を切り出されないために、浮気など離婚の原因になりそうな過ちがあれば、ただちにやめて徹底的に証拠を消す。そして普段から妻に感謝の言葉を掛けたり、家事を分担したりするなど、リスクを減らす努力をしたほうがよいでしょう」

薄暗い老後を避けるためにも、家族への感謝を忘れないこと。これが、定年後を楽しく生きるために最も重要なことなのだ。

