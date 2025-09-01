◆陸上◇静岡県東部高校新人大会（３１日・富士総合運動公園陸上競技場）

女子三段跳びで、畑迫凪（伊豆中央２年）が１１メートル８６の大会新で連覇を達成した。最終６回目にビッグジャンプを見せて２位に１メートルの差で、前日の走り幅跳びに続き２冠。女子３０００メートルは今夏全国高校総体に出場した古川真子（日大三島２年）が１０分９秒３５で優勝。前日、大会新で制した１５００メートルに続き２冠に輝いた。男子１６００メートルリレーでは日大三島が３分１６秒８９の大会新で連覇を飾った。

自分でもびっくりだった。女子三段跳びで、向かい風０・３メートルという不利な条件の中、畑迫が従来の大会記録１１メートル２４を大きく塗り替える１１メートル８６をマークした。これまでの自己記録の１１メートル１３を７３センチも大幅更新。「踏み切りが、バッチリはまりました」。昨年に続く連覇を達成。前日の走り幅跳びでは自己ベストを２センチ更新する５メートル６０で制し、跳躍２冠に輝いた。

知り合いの先生からの助言が、結果につながった。「今までは三段跳びと走り幅跳びは同じように徐々にスピードを上げていたのを、三段跳びは一定の速さで踏み切るように変えた」。スピードが上がりすぎて一歩目、二歩目でつぶれていたのが解消され、好記録につながった。

今夏は走り幅跳びで全国総体に出場。暑さ対策のため大会直前に予選３本から２本に変更され、力を出し切れないまま終わった。悔しさを胸に、雪辱のシーズンに向けて新たなスタートを切った。

今後も二刀流を極めていく。まずは、県大会（９月２０、２１日・草薙）で２冠が最大の目標だ。「東海では３位以内。今季中に走り幅跳びでは５メートル８０で、三段跳びは１２メートルを出したい」。成長著しい畑迫が、収穫の秋に向かう。（塩沢 武士）

▽女子三段跳び 〈１〉畑迫凪（伊豆中央）１１メートル８６＝大会新〈２〉武井はなか（三島北）１０メートル８６〈３〉横山みちる（韮山）１０メートル５１

〇…女子３０００メートルは日大三島の古川が、２位に２０秒以上の大差をつけて圧勝した。「暑さで目標は１０分１ケタだったので、予定通りの走りはできました」。９分４３秒１２のベストには及ばなかったものの、酷暑の中、思い描いたレースを展開した。前日の１５００メートルでは従来の記録（４分３４秒６７）を１秒３１上回る４分３３秒３６で大会新をマークし、「中３以来の自己ベストを塗り替えられて良かった」と、笑顔。今後は秋の駅伝シーズンに向かうが、まだまだ成長を見せる。

▽女子３０００メートル 〈１〉古川真子（日大三島）１０分９秒３５〈２〉石川真華（日大三島）１０分３１秒９５〈３〉武藤朱星（韮山）１０分３７秒１９