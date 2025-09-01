韓国で火葬率が上がった「決定的な理由」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

注目の新書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

【推薦、続々！】

樋口恵子さん「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける！みんなが安心できる本です」

高橋源一郎さん「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって？ どんなふうに？ ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」

（本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです）

産業化と火葬率

私が韓国において、「圧縮された近代」を実感した体験を記すことにしよう。

1990年代初めのころ、私は韓国の研究者の要請で、日本の都立霊園を案内していた。韓国ではまだ土葬率が80％強と高く、しかも墓は風水によって良いとされる場所にそれぞれ大きな土饅頭をつくっていた。それに対して、火葬化を進め省スペース化を図るため、日本のような公園墓地をつくろうと視察に来たのだった。しかし研究者や行政の努力も虚しく、儒教文化の影響が強い韓国では、火葬率はなかなか上がらなかった。それが2000年前後から大きく動き始める。

2005年に韓国を視察した私は、「いま韓国がとてつもなく熱い」と感じた。特に葬墓（葬儀や墓）文化の変化には目を見張るものがあった。農業から工業へ、さらに高度な情報化社会へという産業構造の変化が重複しながら猛スピードで展開している韓国。今まさに基底文化が激変しようとしている姿がそこにはあった。

経済成長によって1990年代頃までにソウルを中心とする都市部に人口集中が起き、集合住宅が急増、核家族化。さらには1980年代の産児制限などの影響による少子化も2000年代以降に加速した。そこでクローズアップされたのが、葬儀をおこなう場と墓地問題である。特に土葬墓では、墓地で国土が侵食されていくことが懸念された。

韓国では、はじめ葬墓問題は土地問題として意識され、1990年代には日本のような公園墓地を増やし、「火葬化」「省スペース化」「期限化」を模索していた。それが1990年代後半から動き始め、2000年前後で急激に大きく動いた。

土葬から火葬へ、そして自然葬法へという日本が半世紀以上かけて行き着いた変化を、5年〜10年と凝縮して成し遂げた。韓国の火葬率は保健福祉部によると1991年で17.8％と、1990年代初めまで2割に満たなかったが、1994年に2割を超え（20.5％）、1999年に3割台（30.3％）に、2005年に半数を超え（52.6％）、2021年には9割（91.1％）になった。

墓地の縮小策として推進された火葬化は、儒教的・土葬文化の死生観・霊魂観を火葬文化のそれへと塗り替え、韓国史上初めての社会が半ば意図的に創造されつつある。

急激な経済成長による都市への人口集中に、住宅に関しては高層化を図って対処した。葬儀は、それまで「9日葬」をおこなっていたが、ソウル市が「3日葬」を推進した。

それでも集合住宅の住民となった人々が3日間絶え間なく自宅で葬儀をやり続けること（弔問客が時間を決めずに昼夜訪れて大声で泣く形式の葬礼）は困難で、遺体が家に戻れず病院の霊安室で葬儀が始まり、病院葬が定着した。

葬儀の形態こそ違うが日本も同様な状況がそれ以前にあった。しかし日本は主に葬祭業者が斎場を建設していったが、韓国の葬礼は近年まで遺族中心に営まれ、葬儀社が付随的な関与であったために、日本のような葬儀社経営の斎場は想定されなかったようだ。人々は近隣の住民に迷惑がかからないように病院の霊安室に集まるようになり、それが斎場に変わっていった。全国に700余りの斎場がある中で、総合病院付属斎場は540余りにもなる。

火葬率が上がったのは1998年に経済危機が起きたとき、ソウル市が火葬料金を無料とするなどして人々を一気に火葬に導いたからである。

本記事の抜粋元『おひとりさま時代の死に方』では、「親や自分のお墓をどうするか」「死後の手続きには何が必要なのか」、第一人者が平易に解説しています。ぜひお手にとってみてください。

【つづきを読む】多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」