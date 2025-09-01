◆米大リーグ ドジャース５ｘ―４ダイヤモンドバックス（３１日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）の勝利が一瞬にして消え、ネット上ではファンの悲鳴があふれた。

山本は８月３１日（日本時間９月１日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発。７回９８球を投げて４安打１失点１０Ｋの好投を見せたが、３点リードの８回に２番手左腕スコットが同点３ランを被弾し、今季１２勝目の権利が消滅した。試合は９回裏に代打出場したスミス捕手がサヨナラ本塁打を放ち、ドジャースが５―４で勝利した。

しかしＸ（旧ツイッター）では「スコット」「タナスコ」「山本由伸」がトレンドランク上位に浮上。ネット上では「ああ〜山本由伸くんの勝ちが消えた」「山本由伸の１２勝目が消える。ドジャースブルペンピッチャーやばすぎ」「スコットが同点３ランホームラン打たれて…山本由伸の勝ちが消えた」「山本由伸めっちゃいいピッチングしたけどリリーフ打たれて同点なってる…」「由伸ようやってるよ後ろがあかんだけ」「あれ？山本由伸勝ったんじゃないのね…」「由伸の好投が…」「由伸が投げた試合でドジャースが勝つのと負けるのでも全然違うんですよ」「由伸ちゃんが好投したのに？」「リリーフが崩れて残念」「いい加減にしろや」「快投も勝利は幻に」などと残念がる声が続々と上がっていた。