逃げなかったのはなぜか？ 震災当日、六本木ヒルズ48階で起きた“静かな修羅場”

「顔色が真っ青ですよ！」地鳴りのような一言

「宇根さん、顔色が真っ青ですよ！」

部下のKYから、そう指摘されたときの私は、今にも貧血を起こしそうな顔色をしていたに違いありません。

運命の3月11日、地震がすべてを変えた

2011年3月11日14時46分、日本株式市場の大引け15分ほど前、突如として日本列島を襲った大地震は、当時、その六本木ヒルズ森タワー（東京・港区）の48階にあったゴールドマン・サックス（GS）のトレーディングフロアを激しく揺らしました。

世界が動く場所、トレーディングフロアの異常事態

投資銀行において金融商品の売買をする社員が働く場所は、「トレーディングフロア」と呼ばれます。

私は当時、そのトレーディングフロアで、会社として売買の意思決定をする「トレーダー」という職務に従事していました。

終わらぬ揺れ、揺れる経済の最前線

本震が終わっても、しばらく揺れは収まりませんでした。

フロア全体が2メートルほど、左右にゆっくりと揺れていた感覚を今でも鮮明に覚えています。

おそらく耐震性を高めるため、高層階になるほど左右に大きく揺れる構造になっているのでしょう。

衝突寸前!? 東京を襲った非現実的な光景

景色を360度見わたせる六本木ヒルズ森タワー特有のドーナツ型フロアから外を見ると、遠く離れたJR東京駅前にある「丸の内ビルディング（丸ビル）」と「新丸の内ビルディング（新丸ビル）」が大きく左右に揺れており、今にも衝突しそうなほどの勢いでした。

見えた「煙」、脳裏をよぎる最悪のシナリオ

東京湾の方向に目を移せば、千葉県木更津市のあたりでしょうか、京葉臨海コンビナートの石油貯蔵タンクのような施設から、煙が出ているのが目に入りました。

「石油タンクが爆発するのではないか」と想像をしている自分に、はたと気づきました。

『日本沈没』が現実になるとき

以前、映画『日本沈没』のポスターを「TOHOシネマズ六本木ヒルズ」の前で見た記憶が突然蘇よみがえり、最悪の事態を想像してしまったのです。

「もう何が起きてもおかしくない」――トレーダーの心が揺れた瞬間

もう何が起きてもおかしくない……そんな気分でした。

