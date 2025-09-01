ザ・グローリー加害者＆イカゲーム脱落者役のソン・ジウが“ぎこちない同居”…『愛のアンダンテ』放送＜キャスト・あらすじ＞
韓国俳優クォン・ヒョンビンとソン・ジウが共演したドラマ『愛のアンダンテ』（2024年）が、9月1日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。毎週月曜の午後2時〜ほかで放送。
【動画】南北の男女が同居…『愛のアンダンテ』予告編＆クォン・ヒョンビンとソン・ジウのメッセージ
今作は、韓国の男性ピアニストと、北朝鮮の女性エリートが音楽を通じて奏でるロマンチック・コメディー。南北統一に向けて国境付近の都市につくられた架空の村を舞台に、決して交わることがなかった南北の男女の、ぎこちない同居生活が始まる…。
クォン・ヒョンビンは『PRODUCE 101 SEASON2』出身で、「JBJ」として活躍。ドラマでは、韓国のトップピアニスト・ジュヒョン役を務め、人を寄せ付けない頑固な性格だが、愛を知り変化していく様子を繊細に演じた。
ソン・ジウは、『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』いじめの加害者ヘジョンの高校時代や、『イカゲーム』シーズン2で最初の脱落者となった196番カン・ミナ役などで知られる存在。今作では、ヴァイオリンの道を諦め、父親の意志から薬学博士となるナギョン役で、ジュヒョンの弾くピアノに心を揺さぶられていく。
■あらすじ
南北統一を議論するさなか、国境付近の都市に「平和村」がつくられた。南北の人々を1年間この村に住まわせ、統一に向けて積極的なプロジェクトが開始される。そんな中、ひょんなトラブルが発生し、韓国のトップピアニスト・ジュヒョン（クォン・ヒョンビン）と北朝鮮高官の娘で薬学博士のナギョン（ソン・ジウ）は同じ家で暮らすことになる。ジュヒョンは人を信用できない性格から、最初ナギョンを遠ざけるが、ナギョンを知っていくにつれ、次第に彼女に対して特別な感情が芽生え始める。（全8話）
演出：ユン・リュへ
脚本：キム・ヨナ
出演：クォン・ヒョンビン、ソン・ジウ
