シリーズの役は、多くの俳優が演じてみたいと切望するキャラクターだ。しかし『エルヴィス』（2022）や（2024）のオースティン・バトラーは、自身がボンド役を演じることには消極的な姿勢を示している。

前作『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』（2021）をもってダニエル・クレイグがシリーズを卒業して、4年近く経とうとしている。現在はAmazon MGM製作のもと、監督に『DUNE／デューン』シリーズや『ブレードランナー 2049』（2017）のドゥニ・ヴィルヌーヴ、脚本に「ピーキー・ブラインダーズ」（2013-2022）のスティーヴン・ナイトを擁する新シリーズが進行中だ。

間もなく米国での劇場公開を控える『Caught Stealing（原題）』のプロモーションで英国のに出演したバトラー。番組ホストから「あなたは『DUNE』で過去にドゥニ・ヴィルヌーヴと仕事をしていますよね。彼は次のジェームズ・ボンド作品を撮ることになっていますが、彼からそのことについて電話はありましたか？」と質問を受けると、「さしあたっては、電話はないですね」と返している。

すかさずホストが「ボンド役、演じたいですか？」と重ねると、「いい考えだとは思わないですね。だって僕はアメリカ人だし」と控えめ。「あなたはアクセントが上手じゃないですか」と更にホストからプッシュされたところで、バトラーは持論を述べた。

「アクセントはできますよ、でもそれって冒涜に近い感じがします。『007』シリーズは僕にとってはすごく大きな意味がある作品です。だから、あなたの国出身の誰かにいくんじゃないでしょうか。」

歴代のボンド役俳優を振り返ると、2代目ボンド役を演じたオーストラリア出身のジョージ・レーゼンビー、5代目ボンドを演じたアイルランド出身のピアース・ブロスナン以外は全員イギリス出身の俳優だ。しかし現在、次期ボンド役候補の1人として噂がしているジェイコブ・エロルディはオーストラリア出身ということもあり、アメリカ出身のバトラーにも可能性がないわけではないだろう。

しかし、バトラーはイギリス出身の俳優が演じるだろうという見解だ。同様に、グレン・パウエルも「僕はテキサス出身だから」との理由で、ジェームズ・ボンド役を演じるべきではないと、タロン・エジャトンは「自分よりもっとふさわしい、クールで若い俳優がたくさんいるから」と表明している。実力派俳優でさえも、どこか恐れ多いと感じてしまうのがジェームズ・ボンド役の重みなのだろう。

一方、「ヴィラン役はどうですか？」と問われたバトラーは「それはいいですね、素晴らしい」と目を輝かしている。「ヴィランならやりますよ」とのコメントに、ホストに「いいですね、話は決まった。契約して、封をして送りましょう」と盛り上がりを見せている。

Source:,