戦争で特派員が死ぬということ…50人以上が殉職した「厳しい現実」

ある電信課員の死

電信課員従軍者六十数人のうち、いまひとり亡くなった沢原初太郎についても触れておきたい。沢原は、南條、福本らと共にマニラに残留するが、戦況悪化によって、この一行といっしょにモンタルバン地区に避難したものの、沢原は6月27日に山中で戦病死する（享年35歳）。

沢原は、逓信官吏練習所専修科の無線電信通信科を卒業後、盧溝橋事件勃発を契機に電信課員が増員されたときに、大毎中央電信局外地課の大阪編集局見習員として入社する。

1938年6月華中に特派され、武漢三鎮攻略戦では報道通信のオペレーターとして従軍、つづけて1939年4月に上海支局勤務となる。9月にいったん帰社し電信技術員養成所の技師となるが、半年も経たないうちに北京支局へ特派されて、10月には東日連絡部電信課に勤務となった。

太平洋戦争が勃発すると、沢原はマレー作戦に加わり、シンガポール攻略のニュース報道に加わり、1942年6月から昭南支局に勤務となる。翌1943年12月マニラ新聞社へ出向となった。1944年10月に現地応召となるが、引きつづきマニラ新聞社での勤務もつづけた。

以上見てきたとおり、マニラ新聞社では、南條らマニラ残留組19人全員を含めて、出向社員の54人が殉職した。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

