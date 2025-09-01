¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤¨¡ª¡×¡Ö»Ä¤ì¤Ð¶ÌºÕ¤À¤è¡×Î²²«ÅçÌ±1À¤¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÀïÁè¤¬»Ä¤·¤¿¤â¤Î¡×
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç¶ÌºÕ¤¹¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤«Ëå¤¿¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅç¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
1944Ç¯7·î¡¢Î²²«Åç¡£¤½¤ì¤Ï°ì»þÁÂ³«¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡ÙÃø¼Ô¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î°ÅÉô¤Ë¼¹Ç°¤Î¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¼ò°æÁïÊ¿¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¸Æó¤ÎØÖÓ
¡ÖÅçÊÛ¤¬¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¸Æó¤ÎÏÃ¤·Êý¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢ÌÀÏ¯¤Ç²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿1³ØÇ¯¾å¤Î±ü»³½Ù¡ÊÅÐ´î»Ò¤Î·»¡Ë¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤À¡£16ºÐ°Ê¾å¤Î¾¯Ç¯¤ò´Þ¤àÃËÀ¤ÏËÜÅÚÁÂ³«¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤ì¤¿¡£¸Æó¤ÏÁÂ³«Á¥¤Ë¾è¤ì¤¿¤¬¡¢½Ù¤ÏÂç¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë·³Â°¤Ë¤µ¤ì¡¢Î²²«Åç¼éÈ÷Ââ¤Î·³¿Í¤¿¤Á¤È±¿Ì¿¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»ä¤Ï¿Ò¤Í¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¡¢Á¥¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ë¤Í¡¢¤ªÍ§Ã£¡Ê±ü»³½Ù¡Ë¤¬¡Ø¸Æó¡¢¤ªÁ°¤Ï¤¤¤¤¤Ê¡¢Á¥¤Ë¾è¤ì¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡£»ä¤Î¼ÁÌä¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ëÁ°¤Ë¡¢¸Æó¤ÏÎ¾¼ê¤ÇÎ¾ÌÜ¤òÊ¤¤¤¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÀ¼¤Ç¶«¤ó¤À¡£
¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤¨¡ª¡×
¤µ¤é¤Ë10ÉÃ¤Û¤ÉÄÀÌÛ¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¤ä¤ä¾®¤µ¤¯¤·¤¿ÎÞÀ¼¤Ç¡Ö¤½¤ÎÏÃ¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤Èº©´ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¶Ã¤¡¢¶á¤¯¤ÎÍèµÒÍÑ°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿Ã£Èþ¤Î¤Û¤¦¤ò¸«¤¿¡£Ã£Èþ¤Ï»ä¤â¸Æó¤â¤¤¤Ê¤¤Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¡¢¸Æó¤¬µã¤»ß¤à¤Þ¤ÇÂÔ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ»×¤Ã¤¿¡£Éã¤¬ÁÂ³«»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÎÞ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÎ²²«ÅçÌ±2À¤¤Ç¤¢¤ëÂ©»Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀÅ¤«¤ËÉã¤¬µã¤»ß¤à¤Î¤òÂÔ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¶Ã¤¤¤¿»ä¤¬¸À¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤ä¤¬¤ÆÎÞ¤ò¿¡¤¤½ª¤¨¤¿¸Æó¤¬ºÆ¤Ó¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î²º¤ä¤«¤Ê¸ýÄ´¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö16ºÐ°Ê¾å¤ÎÀÄÇ¯¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é²¶¤â¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢Áá¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿Í§Ã£¤ÎÂ¿¤¯¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£»Ä¤Ã¤Æ¤â½õ¤«¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£»Ä¤ì¤Ð¶ÌºÕ¤À¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£Èá¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡£»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤¬·ù¤À¡£¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¡×
¡Ö»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤¬·ù¤À¡×¨¡¨¡¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢¼ÁÌä¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£»ä¤ÈÃ£Èþ¤Ï°ú¤ÍÈ¤²¤ë½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¡£
Ã£Èþ¤Ï¡¢¸Æó¤Ë²¿¤ä¤é°ìºý¤ÎËÜ¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤¬È¾Ç¯Á°¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¥Ï¡¼¥É¥«¥Ð¡¼¤ÎÃ±¹ÔËÜ¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ò°æ¤µ¤ó¤¬½Ð¤·¤¿ËÜ¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¸Æó¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢ÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë´«¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¸Æó¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤È¸«¤Ä¤á¤¿¡£É½»æ¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢Î²²«Åç¤Îº°ÊË¤ÎÂç¶õ¡¢Ç»ÎÐ¤ÎÀ¢È»³¤Ê¤É¤¬¼Ì¤Ã¤¿É÷·Ê¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï½ÐÈÇ»þ¡¢ÈÇ¸µ¤ÏÆó¤Ä¤ÎÉ½»æ¥«¥Ð¡¼°Æ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢Î²²«Åç¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢µà¤Á¤¿ÊÆ·³Àï¼Ö¤Î¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÉ½»æ¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¤à¿Í¤¬·³»ö¤Ê¤É¤Î´Ø¿´ÁØ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤«¤é¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸Æó¤Ï¶¿ÅÚ¤ÎÉ÷·Ê¤¬É½»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¤òÄ¯¤á¡¢¿´¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ÎÉ½»æ¤Ë¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¿´Äì»×¤Ã¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ÎÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÎ¥»¶¤·¤¿ÅçÌ±¤È»ÒÂ¹¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¢Åç¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ËÄ©¤ß¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤ä»ö¼Â¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ò°æÁïÊ¿¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤½¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹µ¼Ô¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤ò¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¼«¾Î¡ÖµìÊ¹µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£1976Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯2·î¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢Åìµþ»Ù¼ÒÊÔ½¸¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀïË×¼Ô°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¹Ä¼¼ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï·×4²óÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3²ó¤ÏÀ¯ÉÜÇÉ¸¯¤ÎÎ²²«Åç°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅÏÅç¤·¤¿¡£¼èºàÀ®²Ì¤ÏTwitter(@Iwojima2020)¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½¸ÃÄ²ñ°÷¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®ºß½»¡£Ãø¼Ô¤Ë¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦ Í§·³¥ÏÃÏ²¼Æóºß¥ê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢Âè11²ó»³ËÜÈþ¹áµÇ°¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£
