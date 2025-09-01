30歳まで「ダメ社員」だった男が、次々と記録を塗り替えて「ヒットメーカー」に…人生を変える「理想の生き方を手にする方法」とは

頑張らなくていいことに「命=時間」を費やしている君へ。

「誰かに勝つため」「期待に応えるため」に、ただひたすら頑張らないといけない。そう思い込まされて、生きること自体が苦しくなっていないだろうか？仕事や人生で「あなたの理想」を手にするためには、世間の「あたり前」や「社会ルール」を盲信してはいけない。従うべきは、自身の内側から発せられる「本当の心の声」。

最低評価のダメ社員からミリオン連発プロデューサーにまで上り詰めた著者が、超高ストレス社会となった日本で自身を守り抜き自分らしく生きていくための“技術”を著した『人生やらなくていいリスト』より、一部抜粋・再編集・加筆修正してお届けする。

「やるべき」ことよりも「やりたいこと」

「なんでもデキる人」にならなくちゃいけない。

でも、ぼくは言いたい。仕事や人生で「あなたの理想」を手にするためには、「誰か」と比較しなくていい、「すべて」をやらなくてもいいのだと。

ぼくは2010年に、地位、安定、人脈を捨ててニュージーランドの湖畔の森に移住。仕事は、会社員時代からの副業、アウトドア雑誌への寄稿のみ--年収は1/10に激減したが--長年の夢、自給自足ライフを手にできた。

「苦手」を捨てて「やりたいこと」に集中する。「好き」を極め、シンプルに生きる。

その指針を貫くこと数年、「組織・場所・時間」に縛られない自由な働き方を構築でき、生産性も創造性も驚くほど高まった。仕事のオファーは増え続け、複数の会社役員、ブランドや企業のプロデュース、起業家育成、大学非常勤講師、作家業などで多忙を極め、2018年には過去最高年収を記録。

翌年、もっとシンプルに生きようと、作家業とコミュニティ運営のみ残し、他の仕事すべてを手放し、収入を約半分に減らす。だが作家業に専念した結果、欧米で続々と自著の発売が決まり、来年からはヨーロッパを拠点とする予定だ。

そんなぼくの前職は、レコード会社勤務のアーティストプロデューサー。当時、独創的と評されたプロデュース術も、生き方と同じシンプルな引き算スタイル。絢香、Superfly、平井堅、CHEMISTRY、河口恭吾など、十数組の才能あるアーティストたちのおかげで、配信を含めると10回を超えるミリオンヒット、CDの累計売上2000万枚という実績を残すことができた。

「あたり前」を盲信し、創意工夫もなく、不幸になる

でも、30歳になるまでのぼくは、まったくのダメ社員。最初の2年はいじめに遭い、落ちこぼれの営業マン。その後も、会社評価はしばらく最低ランク。毎朝、鏡の前で、笑顔と挨拶の練習をしなければ会社に行けない。

「なぜ、うまくいかないんだろう。自分はダメなヤツだ」

そうやっていつも、自己嫌悪に陥り、ストレスで体調を崩していた。

悩み苦しみ、心が完全に折れる寸前、ふと気が付いたのだ。先輩やオトナたちから「やるべき。これが常識」と言われるまま、やみくもに行動しても、ぼく自身がしっくりきていなければ、自分にとって理想の人生を創ることはできない、ということに。

世間で「あたり前」や「社会ルール」とされることを妄信して、何の創意工夫もせず、ただがむしゃらに努力するだけでは、人は決して幸せになれない。

「苦手を克服せよ。あいつに負けるな」と言われ、そこに膨大な時間と大きな労力を注いでも、いい成果に結びつくことはない。

ぼくが、ダメ社員を脱却し、プロデューサーとして記録的なヒットを何度も経験できたり、学生時代からの夢、ニュージーランド移住を実現できたり、自身の著書でベストセラーを出せたりした理由。そこには特別な方法も、複雑な道のりもなかった。ただただ愚直になり、目の前の「自分にできること」に集中しただけ。

「普通はみんなやるから」と強いられても、心から納得できなければ、やらなくていい。

一般的に「できなきゃダメ」と言われていることも、違和感があれば、できなくてもいい。

「普通」や「一般的」なんてのは、この世に存在しない、実体のない幻想。従うべきは、他人や組織が勝手な都合でつくりだした「根拠のない常識」ではなく、あなた自身の内側から発せられる「本当の心の声」。

ぼくが30歳を過ぎた頃、それら外部ノイズに負けず、自身の感覚を信じ、できることだけに集中したら突然、仕事も人生もうまくいくようになった。

できないこと、しっくりこないことは、いったんわきに置いてみよう。

勇気を出して自分を信じ、自身にできることだけに賭けてみよう。

断言しよう、それが理想の生き方を手にする唯一の方法だ。

「平均点人間」⇒「オリジナリティ」の時代

あなたはいま、家庭内や外の人間関係、学校や仕事の成績、すべてにおいて満点を取ろうとしていないだろうか？

そのためにあらゆる努力をしているのに、すべてが50点くらいになってしまい、もがき苦しんではいないだろうか？

すべてに力を注ごうとするから、すべてが中途半端になる。それよりも、全力を注げるたったひとつのこと、100点満点を狙えるものを見つけよう。できることをひとつ見つけたら、わき目もふらずそれをやり通す。変化球や細かいテクニックを身につけるのは後でいい。まず必要なのは真っ直ぐな球だ。たった一球の剛速球を投げることを目指そう。まさに、「人生なんでもやれるが、すべてはできない」ということだ。

この本では、仕事や生活で「あなただけの理想」を手にするために、「やらなくてもいいこと」「やってもいいこと」を、40個のポイントに分けて紹介していく。

日本ではこれまで、すべてをそつなくこなせる「平均点人間」が評価されてきた。会社や上司の命令に無抵抗に従う人間。いままで通りのことを繰り返しできる人間。まるで軍隊か工場のようなシステムの中で、ぼくらはロボットのように教育されてきた。

しかし、世界は変わった。いま、ぼくらは21世紀にいるのだ。右肩上がりの経済成長や、大企業が一生安泰なんて常識は完全消滅。社会に安定も連続性もなくなり、半年先さえ予測不能となったいま、古いルールの言いなりや過去の繰り返しこそが、ハイリスクな生き方となってしまった。

いま求められているのは「他人と同じ」や「従順」ではなく「オリジナリティ」。

「まんべんなくバランスよく」ではなく、「一点突破」だ。たとえあなたが「みんな」と違っていたとしても1ミリも気にしなくていい。周りの目や期待から自由になろう。常識という小さな檻から飛び出そう。基準がハッキリしない、無意味な人生の勝ち負けレースから脱出しよう。もう、自分で自分を縛り付けるのはやめにしよう。

ぼくらが従うべきものはたったふたつ。自然の摂理と、自身の心の声だけだ。やらなくてもいい。できなくてもいい。自分らしくていい。他人や社会から評価されるためではなく、「あなたらしい成功」を、誰かの理想ではなく「あなたにとって理想の人生」を、目指せばいいのだから。

