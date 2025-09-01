「坐一走七」が教えてくれる、人生に大切なこと

夏休みが終わり、新学期を迎えたご家庭も多いのではないでしょうか。

子どもたちを見送ってホッとひと息入れている方もいれば、穏やかとは言えない朝を迎えた方もいらっしゃるかもしれません。

そして新学期を当然のように受け入れられる子もいれば、布団から起き上がれない子がいるかもしれません。

大人も子どもも気持ちがざわつくこの時期、少しでも心穏やかに過ごせるようにという願いを込めて、今回は曹洞宗徳雄山建功寺の住職、桝野俊明さんにご協力いただき、著書「禅ごよみ365日」から禅語のメッセージを10日間連続でお届けしています。

無駄なこと、余計なことを削ぎ落しシンプルに考え生きることが大切であると説く禅語。悩みごとや悲しみに押しつぶされそうになった時、その苦しみをやわらげ、今日を過ごす勇気を与えてくれるかもしれません。

前を向いて進める日があるのと同様に、膝を抱えていたい日があるのは当然ですよね。大丈夫だと。どうか誰もが安心して、心穏やかな気持ちで過ごせますように。

今日の禅語

休む勇気が、人生を充実させる

「坐一走七（いちにざしてしちにはしる）」

七回走ったら、一回座る。走りっ放しでは、自分を見失ってしまう。時に座って、自分の内を見直すことが大切。

人生はよくマラソンにたとえられます。大事なのは走り続けることです。しかし禅語では、座る（止まる）ことも必要だ、と説いています。止まって自分を見つめ直す。それが、それまでの自分の検証にもなり、そこから再び走り始めるエネルギーにもなるのです。止まる勇気、休む勇気を、ぜひ、もってください。

枡野 俊明（ますのしゅんみょう）

曹洞宗徳雄山建功寺住職、多摩美術大学名誉教授、庭園デザイナー。大学卒業後、大本山總持寺で修行。禅の思想と日本の伝統文化に根ざした「禅の庭」の創作活動を行い、国内外から高い評価を得る。2006年『ニューズウィーク』誌日本版にて「世界が尊敬する日本人100人」選出。著書に『かかえこまない練習』（青春出版社）、『あらゆる悩みが消えていく 凛と生きるための 禅メンタル』（飛鳥新社）、『禅、シンプル生活のすすめ』（三笠書房）など多数。

