行ってみたい「香川県の星空スポット」ランキング！ 2位「父母ヶ浜」を抑えた1位は？
人工の明かりが届きにくいスポットでは、まるで星の海に包まれるかのような光景に心が揺さぶられます。大自然に広がる夜空は、日常を忘れさせてくれる大きなキャンバスのようです。
All About ニュース編集部は8月13〜15日の期間、全国10〜60代の男女214人を対象に「星空スポット（中国・四国地方）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好き＆行ってみたい香川県の星空スポット」ランキングを紹介します！
2位：父母ヶ浜／39票2位にランクインしたのは、父母ヶ浜（ちちぶがはま）です。遠浅のビーチが人気で、日本の夕日百選にも選ばれています。
干潮時に現れる潮だまりは「瀬戸内の天空の鏡」として有名なフォトジェニックスポット。幻想的な星空を楽しみたい人にもおすすめです。
回答者からは「海面に映る星も楽しめそう」（30代女性／北海道）、「SNSでも話題になっていた星空スポットだから」（30代回答しない／愛知県）、「景色を楽しめそうと思ったからです」（20代男性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位：小豆島オリーブ公園／68票1位にランクインしたのは、小豆島オリーブ公園です。高松からフェリーで約1時間の自然豊かな島・小豆島。瀬戸内海を見下ろす小高い丘の上に整備されているのが、オリーブ公園です。
約2000本のオリーブ畑やハーブガーデンなど美しい風景が広がっています。オリーブをイメージして緑にライトアップされたギリシャ風車と星空の相性もベストマッチです。
回答コメントでは「外国みたいな雄大な景色だった」（30代女性／愛知県）、「オリーブが好きだから」（40代男性／東京都）、「キャンプ場もあり、ギリシャ風車越しに星空が見られるので行ってみたいです」（50代女性／広島県）などの声が集まりました。
