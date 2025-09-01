アリミノ新ヘアケア『エクラリティ』誕生♡未傷発想で髪を守る

2025年9月4日、アリミノから新ヘアケアブランド『エクラリティ』がデビューします。従来の「補修」中心のケアから一歩進み、髪を傷つきにくく守る“未傷（みしょう）※1”という新発想を提案。美容師と共に培った毛髪研究をもとに、カラーやブリーチを楽しみながらも美しい髪をキープできるよう開発されました。サロンケアとホームケアの両面から、輝く髪を目指す女性に寄り添うラインナップです。

新技術「ダイヤボンドMEA」の力

『エクラリティ』の核となるのは独自処方「ダイヤボンドMEA」。髪表面の脂質成分「18-MEA」に着目し、ナノレベルでアプローチ。

従来の補修型ケアでは叶わなかった“未傷※1”という新概念で、外的ダメージから髪をガードします。水や紫外線、カラー剤による影響を受けにくくし、健やかなツヤ髪へ導きます。

シャンプー&トリートメント3タイプ

＜ラインアップ＞

・CXグロウ（サラサラ）：シャンプー250mL 4,180円／トリートメント235g 4,400円

・HXモイスチャー（しっとり）：シャンプー250mL 4,180円／トリートメント235g 4,400円

・フォーブリーチ（ダメージ補修）：シャンプー250mL 4,180円／トリートメント235g 4,400円

気軽に試せる7日間セット（50mL/40g 各2,200円）も展開。香りはアイリスとペアー基調で、心地よい仕上がりを楽しめます。

アウトバスケアで仕上がりを持続

＜ラインアップ＞

・ダイヤボンドフォース（ミスト 130mL 3,740円）：色落ち防止と6役のマルチケア

・ダイヤボンドセラム（オイル 120mL 4,180円）：均一なツヤを与え、サラサラ髪へ

・ダイヤボンドエマルジョン（ミルク 80g 4,180円）：潤いを抱え込み、やわらかな髪に

カラー直後の仕上がりを美しく保ち、毎日のスタイリングがより楽しくなります♪

※1髪表面をナノレベルの油膜を用いて傷つきにくく保護すること

髪の未来を変える新習慣♡

『エクラリティ』は、ダメージを補修するだけではなく、そもそも傷みにくい髪へと導く“未傷※1”という新発想から生まれたブランドです。

日常的にカラーやブリーチを楽しむ女性の強い味方となり、サロン仕上げのような美しい髪を自宅でキープできます。

アリミノが贈る次世代のヘアケアで、髪本来の美しさを取り戻し、自信あふれるスタイルを楽しんでみませんか？