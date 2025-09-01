¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¥Û¡¼¥¯¥¹·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó

¡¡¤¤¤Ä¤âÀ¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¾ðÊó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë»Ï¤Þ¤ê¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿LINEÅê¹Æ´ë²è¤Ï¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â·ÑÂ³¤Ç¤¹¡ª3¡¢4·î¡¢5·î¡¢6·î¡¢7·î¤ËÂ³¤¤¤Æ8·î¤âÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¥Û¡¼¥¯¥¹·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡×¤òËè·î¡¢LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÊç½¸¡£À¾¥¹¥Ý¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¼èºàÈÉ¤¬¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤¿Åê¹Æ¤ò¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

´ë²è¤Î¼ñ»Ý

¡¡µå¾ì¤Ç´ÑÀï¤·¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿¶ÃØ³¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¡¢»ä¤À¤±¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤¬¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥ó¥Á¤Î¤¢¤ÎÍÍ»Ò¡Ä¡£À¾¥¹¥Ý¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¼èºàÈÉ¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤âÁ´»î¹ç¤ò¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¤òÇ®¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜ¤ÎÉÕ¤±½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌîµå¹¥¤­¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¡Öµå¾ì¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÌîµå¤ò¸«¤ëÌÜ¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤â¤Ã¤È¿¼¤á¤¿¤¤¡×¡Ä¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î»î¹ç¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª

³µÍ×

¡¦Åê¹Æ´ü´Ö¤Ï9·î1¡Á7Æü
¡¦À¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÆâ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹

LINE¤Ç¤ÎÅê¹ÆÊýË¡

­¡À¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
­¢²èÌÌ²¼Éô¤Ë¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼²èÁü¤Î¾åÈ¾Ê¬¤ò¥¿¥Ã¥×
­£Éâ¾å¤·¤¿Åê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¥Õ¥©¡¼¥àÆâ¤ÇÅê¹Æ

¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª

8·î¤Î·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹

Æü Áê¼ê ·ë²Ì µå¾ì ÀÕÇ¤Åê¼ê 1 ³ÚÅ· ¢þ3-1 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§¾åÂô 2 ³ÚÅ· ¢þ5-2 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§Í­¸¶ 3 ³ÚÅ· ¢þ8-1 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§Âç´Ø 4 »î¹ç¤Ê¤·       5 ¥í¥Ã¥Æ ¡ü6-3 ZOZO¥Þ¥ê¥ó ÇÔ¡§Á°ÅÄÍª 6 ¥í¥Ã¥Æ ¢þ3-12 ZOZO¥Þ¥ê¥ó ¾¡¡§ÂçÄÅ 7 ¥í¥Ã¥Æ ¢þ1-2 ZOZO¥Þ¥ê¥ó ¾¡¡§¾¾ËÜÀ² 8 »î¹ç¤Ê¤·       9 ÆüËÜ¥Ï¥à ¢þ4-1 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§Í­¸¶ 10 ÆüËÜ¥Ï¥à ¢þ1-0 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§¥â¥¤¥Í¥í 11 ÆüËÜ¥Ï¥à ¢þ3-1 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§Âç´Ø 12 »î¹ç¤Ê¤·       13 À¾Éð ¢þ3-5 ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à ¾¡¡§¾åÂô 14 À¾Éð ¡ü3-2 ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à ÇÔ¡§ÂçÄÅ 15 ¥í¥Ã¥Æ ¢þ6-1 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§¾¾ËÜÀ² 16 ¥í¥Ã¥Æ ¡ü2-7 ¤ß¤º¤ÛPayPay ÇÔ¡§Í­¸¶ 17 ¥í¥Ã¥Æ ¢þ1-0 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§¿ù»³ 18 »î¹ç¤Ê¤·       19 À¾Éð ¢þ5-2 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§Âç´Ø 20 À¾Éð ¢þ5-4 ¤ß¤º¤ÛPayPay ¾¡¡§¾åÂô 21 »î¹ç¤Ê¤·       22 ÆüËÜ¥Ï¥à ¡ü4-3 ¥¨¥¹¥³¥óF ÇÔ¡§Æ£°æ 23 ÆüËÜ¥Ï¥à ¡ü8-3 ¥¨¥¹¥³¥óF ÇÔ¡§Í­¸¶ 24 ÆüËÜ¥Ï¥à ¡ü1-0 ¥¨¥¹¥³¥óF ÇÔ¡§¿ù»³ 25 »î¹ç¤Ê¤·     26 ³ÚÅ· ¡ü10-3 ¹°Á° ÇÔ¡§Âç´Ø 27 ³ÚÅ· ¢þ1-3 ½©ÅÄ ¾¡¡§ÂçÄÅ 28 »î¹ç¤Ê¤·       29 ¥í¥Ã¥Æ ¢þ1-3 ZOZO¥Þ¥ê¥ó ¾¡¡§¾åÂô 30 ¥í¥Ã¥Æ ¡ü6-4 ZOZO¥Þ¥ê¥ó ÇÔ¡§Í­¸¶ 31 ¥í¥Ã¥Æ ¡ü4-3 ZOZO¥Þ¥ê¥ó ÇÔ¡§¾¾ËÜÀ²